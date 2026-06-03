誰是2028接班人？ 川普點名范斯、魯比歐聯袂問鼎白宮

美國總統川普（中）表示，他希望副總統范斯（左）與國務卿魯比歐（右）聯袂代表共和黨參加2028年總統大選。圖為川普今年4月23日在白宮橢圓形辦公室論及中東情勢。（彭博社）

美國總統川普3日受訪時表示，他認為最可能有意願接他的班、成為白宮新主人的2名共和黨要人－－副總統范斯（JD Vance）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）－－若能聯袂參選，會是打遍天下無敵手的最強組合。

范斯與魯比歐已被普遍視為在2028年代表共和黨問鼎白宮的兩大強棒，但也互為彼此的最強敵手。

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對此，川普在《紐約郵報》（New York Post）的播客節目Pod Force One中表示，這兩個人他都喜歡，「我希望他們一起（選）…他們一旦聯手，我（還真）不知道該怎麼打敗他們」。川普還說，范魯二人得要同意聯手，但「他們處得很好」。

川普並未明示，范魯聯手時誰正誰副。

范魯二人皆尚未宣布投身2028年美國總統大選。54歲的魯比歐曾公開表示，范斯是他的朋友，並堅稱若范斯參選，他就不選。魯比歐在2016年時曾投身共和黨總統候選人黨內初選。

近期民調顯示，范魯二人在共和黨選民中的支持率不相上下。

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