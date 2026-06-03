欽點2028「無敵組合」！川普看好范斯搭檔魯比歐參選正副總統

美國總統川普表示，副總統范斯（中）與國務卿魯比歐（右）如果搭檔參選正副總統，將會成為一個「無敵組合」。（路透檔案照）

美國總統川普3日表示，他認為最有可能角逐其接班人位置的2位共和黨人—副總統范斯（JD Vance）與國務卿魯比歐（Marco Rubio），如果聯手搭檔參選，將會成為一個「無敵組合」。

法新社報導，范斯和魯比歐都被廣泛視為角逐2028年共和黨總統提名的強棒，同時也被視為潛在的競爭對手。川普在「紐約郵報」（New York Post）的播客節目「Pod Force One」中表示：「我兩個都喜歡。我喜歡他們在一起。」

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川普還說：「我不知道如果他們聯手，你要怎麼擊敗他們。」不過，他並未進一步明示誰應該擔任總統候選人。

目前2人都尚未正式宣布參選意向。現年54歲的魯比歐此前曾公開表示，范斯是他的朋友，若范斯成為總統候選人，他將不會參加2028年大選。

近期的民調顯示，范斯與魯比歐在共和黨選民中的支持度幾乎平分秋色。

上個月，魯比歐因在白宮記者會上展現沉穩且自信的應對能力，引發外界廣泛關注。他當時以輕鬆的風格和恰到好處的幽默感，從容回應關於伊朗、古巴和中國的提問，幾乎沒有出現川普親自出席簡報室時經常宣洩的激烈謾罵。

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