看懂馬斯克多會賺錢！身家超過125國整年GDP 換算時薪竟破億！

世界首富馬斯克。（美聯社）

世界首富馬斯克（Elon Musk）到底多有錢？有美媒近日分析，馬斯克目前身家已超過全球125個國家的GDP，而且有可能在未來短時間內成為史上首位淨資產擁有破兆美元的超級富豪！

根據《華爾街日報》的最新分析，現年54歲的馬斯克，當前個人身家約有9700億美元（約新台幣30.5兆），主要資產包括SpaceX持股5380億美元（約新台幣17兆）、特斯拉持股1670億美元（約新台幣5.25兆），以及兩家公司合計約1500億美元（約新台幣4.7兆）的股票選擇權；此外，也是他創立的美國基礎設施建設公司The Boring Company與美國神經科技和植入式腦機研發公司Neuralink各約價值50億美元（約新台幣1571億），另有約1040億美元（約新台幣3.27兆）來自房產、飛機及其他投資。

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《華爾街日報》表示，倘若將這筆驚人財富分攤到馬斯克自1995年與弟弟金巴爾（Kimbal Musk）共同創辦的第一家美國科技公司Zip2至今、長達31年的經商生涯，馬斯克累積財富的速度平均每秒進帳992美元（約新台幣3.1萬），相當於每小時就賺進360萬美元（約新台幣1.13億）。

如果以一個年收落在美國中位數（8萬3730美元，約新台幣263萬）的普通家庭來衡量，這個家庭必須不吃不喝、每年打卡上班超過1100萬年，才能與馬斯克當前的個人淨資產打平。此外，馬斯克的身價目前約佔美國總體GDP的3%，超越全球125個以上國家的年度經濟總產出，包括挪威、泰國、阿根廷及他的出生國南非。以佔比標準來看，馬斯克已經超越歷史上首位全球首富洛克斐勒（John D. Rockefeller），後者在全盛期的財富總值曾佔美國GDP的2.4%。

如果要將這9700億美元轉化為實質購買力，這筆錢足以買下240萬間美國平均價格的房子；買下美國職業美式足球聯盟（NFL）全部32支球隊，加上美國職籃（NBA）全部30支球隊後，手頭上還會剩下超過5000億美元；買下一整支由1萬多架頂級「灣流 G700」組成的私人飛機隊並支付整整5年的燃料營運費；或是直接收購家得寶（Home Depot）、聯邦快遞（FedEx）、星巴克（Starbucks）、目標百貨（Target）及CVS Health等總計雇用超過400萬名員工的多家巨型跨國企業。

但馬斯克的財富仍持續增加，他旗下的太空探索公司SpaceX將要進行首次公開發行（IPO），同時準備要在那斯達克（NASDAQ）掛牌上市，可望將其身價推向1兆美元大關，若成真馬斯克將成為人類史上首位「兆萬富翁」（Trillionaire）。而今天（3日）有最新消息指出，SpaceX 計畫以每股135美元發行約5.556億股新股，目標募資 750億美元，對應估值達1.75兆美元，有望成全球資本市場史上規模最大的IPO案。

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