國安菜鳥代理美情報首長 普爾特靠忠誠和「這招」獲川普賞識

獲任代理國家情報首長的普爾特。（美聯社檔案照）

美國總統川普2日任命聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte），代理國家情報首長（DNI）。華爾街日報2日報導，普爾特毫無國安事務經驗，但是有川普看重的「忠誠」，以堅定擁護川普外交政策、包括伊朗戰爭，毛遂自薦，成功說服川普。

商界出身的普爾特向川普提出看似大膽的提議：由他接替加巴德（Tulsi Gabbard），出任國家情報首長。了解內情的消息人士透露，普爾特毛遂自薦的理由是，他會堅定擁護川普的外交政策議程，並支持伊朗戰爭。儘管普爾特毫無國安事務經驗，但是川普向來重視忠誠，最近也對黨內批評者備感氣餒，於是，接受了普爾特的毛遂自薦。

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川普2日宣布這項人事案後，不僅黨內國會議員，就連川普政府內一些官員也私下表達疑慮。聯邦參議員康寧（John Cornyn）說，「我看不出有任何證據顯示有資格擔任這個職位」。其他共和黨人擔心，普爾特可能利用新職位打擊川普眼中的政敵。參院多數黨領袖圖恩（John Thune）向記者直言，「我們不需要一個被當成武器的國家情報首長」。

對於這些質疑聲浪，白宮發言人殷格爾（Davis Ingle）聲明表示，「普爾特是優秀的選擇，將為美國人民善盡職責」。代理國家情報首長為暫時性職務，不需要經過聯邦參議院確認。普爾特和聯邦住房金融局發言人未回應。

普爾特被一些人稱為「小川普」，因住房金融局長一職上作風強勢而贏得川普的信任，也在川普拉下聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的行動上推波助瀾。他常在週末造訪川普的高爾夫球場，向他通報與其局長職務無關的訊息，因此引來一些白宮官員不滿。之前曾有政府官員力圖拉下普爾特，但遭川普擋下；川普向心腹說，他欣賞普爾特的忠誠。

普爾特早就想躋身內閣，原本在運作要擔任住房與城市發展部（HUD）部長。他曾在公開和私下場合都表明，他支持對伊朗戰爭，而上月請辭的加巴德向來對捲入外國事務持反對立場。

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