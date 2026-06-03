抗衡中國！日本首辦「世界島嶼國海洋會議」 高市早苗、惠恕仁與會

日本3日在東京首次舉辦「世界島嶼國海洋會議」。（擷取自日本首相官邸網站）

日本於3日在東京首次舉辦「世界島嶼國海洋會議」，日本首相高市早苗在開幕致詞中強調，日本將透過升級版「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）構想，協助島嶼國家提升自主性與韌性，並強化海洋情勢掌握及海上執法能力。

「世界島嶼國海洋會議」（World Island Nations Ocean Summit），邀請全球超過30個島嶼國家的領袖與代表出席，針對海洋保育、氣候變遷、海平面上升及永續發展等共同課題展開討論。

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為期兩天的「世界島嶼國海洋會議」，是由日本財團、日本外務省 和UNESCO政府間海洋學委員會（UNESCO/IOC）共同主辦，並由帛琉總統惠恕仁以「小島嶼國家聯盟AOSIS」主席身分擔任本次會談的共同主席。日本德仁天皇今天也出席開幕式並以英文致詞。

日本自1997年起每3年舉辦一次「太平洋島國峰會（PALM）」，本次會議除了邀請太平洋島國，還擴及加勒比海等地島國，與會代表多達300名，規模龐大。

雖然此次會議並未將政治與安全保障列為主要議題，而是聚焦於氣候變遷對策與海洋保育等問題，但在美國川普政府縮減對外援助、中國持續擴大在太平洋島國影響力的背景下，會議也被視為日本、澳洲等國強化與太平洋島國關係的重要外交平台。

日本經濟新聞指出，近年中國透過基礎建設投資及經濟援助，積極擴大在太平洋島國的影響力，並持續向第二島鏈以東擴張海洋活動。相較之下，美國近來將外交與安全戰略重心，轉向中東及本土周邊，使日本與澳洲對區域權力真空產生危機感。因此正加速深化與太平洋島國在經濟、安全保障及氣候變遷等領域的合作，以抗衡不斷擴大影響力的中國。

報導指出，日本近年積極強化對島國外交布局，包括與澳洲合作鋪設連接帛琉的海底電纜，以及透過日美澳印四方安全對話（Quad）協助斐濟改善港口基礎設施。此次會議則是日本首度主辦涵蓋全球島嶼國家的大型國際論壇，試圖透過海洋保育、再生能源及氣候調適等議題深化與島國的合作關係。

帛琉總統惠恕仁指出，氣候變遷已成為島嶼國家面臨的生存危機，希望透過此次會議建立更緊密的合作網絡，讓島嶼國家能夠在國際社會發出更有力的聲音。

值得注意的是，此次會議並未直接討論安全保障議題，但高市在演說中再度強調「海洋法治」的重要性，並將海洋情勢掌握與海上執法能力建設列為合作重點。日本刻意避免將安全議題置於檯面，改以氣候變遷與海洋治理作為合作切入點，實際上仍與其印太戰略及維護海洋秩序的長期目標相互呼應。可視為日本「FOIP 2.0」與高市政府推動的海洋安全戰略打造外交基礎。

另一方面，擔任共同主席的惠恕仁被視為是太平洋島國中最堅定的親美、親日領袖之一，長期支持台灣國際參與，而且他在本月6日預定接待副總統蕭美琴到訪帛琉。

帛琉總統惠恕仁以「小島嶼國家聯盟AOSIS」主席身分擔任本次會談的共同主席。（擷取自日本首相官邸網站）

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