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    首頁 > 國際

    伊朗空襲重創科威特國際機場 至少1死63傷

    2026/06/03 20:41 即時新聞／綜合報導
    科威特國際機場遭到伊朗空襲，嚴重受損。（路透）

    科威特國際機場遭到伊朗空襲，嚴重受損。（路透）

    科威特國際機場今（3日）遭到伊朗空襲，造成至少1人死亡與63人受傷，傷者包括旅客以及機場工作人員，機場設施也嚴重受損。

    《路透》報導，科威特外交部指出，伊朗空襲造成1人身亡與多人受傷，而科威特衛生部隨後補充說，至少有63人受傷，傷員包括機場工作人員以及旅客。

    關於死者身分，科威特軍方在社群平台發文說，罹難者是1名印度僑民。

    伊朗發動攻擊後，科威特國際機場一度關閉，所有航班轉降至其他機場。科威特民航局事後表示，機場受損情況主要集中在國際航空公司使用的第一航廈。

    科威特航空（Kuwait Airways）稍早宣布，將在第4航廈恢復航班營運。

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