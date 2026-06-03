伊朗空襲重創科威特國際機場 至少1死63傷

科威特國際機場遭到伊朗空襲，嚴重受損。（路透）

科威特國際機場今（3日）遭到伊朗空襲，造成至少1人死亡與63人受傷，傷者包括旅客以及機場工作人員，機場設施也嚴重受損。

《路透》報導，科威特外交部指出，伊朗空襲造成1人身亡與多人受傷，而科威特衛生部隨後補充說，至少有63人受傷，傷員包括機場工作人員以及旅客。

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關於死者身分，科威特軍方在社群平台發文說，罹難者是1名印度僑民。

伊朗發動攻擊後，科威特國際機場一度關閉，所有航班轉降至其他機場。科威特民航局事後表示，機場受損情況主要集中在國際航空公司使用的第一航廈。

科威特航空（Kuwait Airways）稍早宣布，將在第4航廈恢復航班營運。

بيان رقم （64）



صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع

العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان



رصدت وتعاملت القوات المسلحة منذ فجر اليوم مع عدد （13） صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.



كما رصدت… pic.twitter.com/fWyEEW93Iu — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي （@KuwaitArmyGHQ） June 3, 2026

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