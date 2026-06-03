中國車企利用歐洲同業工廠生產車輛 德專家示警：形同特洛伊木馬

中國車企正藉由與歐洲車廠合作，利用他們閒置的工廠來生產車輛，以打入歐洲市場。圖為斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的商標。（路透資料照）

德國《商報》（Handelsblatt）報導，中國車企正透過與歐洲車廠合作，利用他們閒置的工廠來生產車輛，以打入歐洲市場。德國專家警告，此舉雖可暫時紓解歐洲車廠產能利用率低落問題，長期而言卻可能讓中國競爭對手在歐洲市場日益壯大，形同是「特洛伊木馬」。

歐盟去年對中國製電動車祭出最高45%的懲罰性關稅，以扼阻中國車企藉政府補貼擴大歐洲市占率。但中國車企正透過與歐洲車廠合作，在當地生產車輛的方式，開闢另1條打入歐洲市場之路。

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包括零跑（Leapmotor）、東風和奇瑞（Chery）等中國車企，正加速與歐洲車廠合作，利用他們既有的工廠生產車輛，以降低高關稅帶來的成本壓力，同時更貼近歐洲市場。

以全球第四大汽車製造商斯泰蘭蒂斯（Stellantis）為例，該公司計畫利用馬德里工廠生產新款歐寶（Opel）休旅車，包括動力系統、電池與軟體平台等車輛核心技，術將來自中國零件，歐洲工程師則負責外觀設計、座椅和底盤調整等工作。

斯泰蘭蒂斯執行長費洛薩（Antonio Filosa）正積極推動這項策略，認為這個極佳的合作方案會為雙方創造價值，並幫助雙方成功。

《商報》分析，歐洲車廠與中國車企合作，主要是希望提高工廠產能利用率、降低固定成本，並保住就業機會。美國銀行的資料顯示，歐洲部分車廠目前面臨產能利用率低落的問題，例如斯泰蘭蒂斯歐盟工廠的產能利用率僅約51%，低於汽車業的平均水準約70%。

而對中國車企而言，由於中國車市正陷入激烈的價格競爭，加上中國政府逐步取消對電動車的補貼，國內需求放緩，歐洲市場因此變得更為重要，而且部分車款在歐洲的售價可達中國市場的2倍。

不過，德國投資機構Deka Investments企業治理主管斯佩奇（Ingo Speich）警告，歐洲車廠短期內或許能藉著與中國車企合作，解決產能利用率低落的問題，但長期而言，此舉等於把中國競爭對手引進自己的工廠。

斯佩奇指出，對歐洲汽車業而言，這種合作模式有如「特洛伊木馬」，歐洲車廠恐怕利用自己的工廠、供應鏈與市場通路，持續養大強大中國競爭對手。

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