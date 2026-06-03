「俄版達沃斯」經濟論壇開幕前夕 烏克蘭無人機拂曉襲擊聖彼得堡

遭烏克蘭無人機攻擊的俄羅斯聖彼得堡港口上空，3日冒出陣陣黑煙。（美聯社）

號稱「俄版達沃斯」（Russia's Davos）的「聖彼得堡國際經濟論壇」3日開幕，預料吸引來自130國、約2萬人與會。不料開幕當天清早，烏克蘭無人機攻擊聖彼得堡的能源與軍事設施；這波攻擊無人死亡，但造成莫斯科飛往聖彼得堡的航班一度延誤。

瑞士達沃斯是「世界經濟論壇」（WEF）年會的舉辦地，「聖彼得堡國際經濟論壇」則號稱「俄版達沃斯」，大量與會者準備出席3日開幕之際，烏克蘭無人機卻攻擊聖彼得堡。

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烏國官員說，這波攻擊的目的，就是要干擾為期3天的「聖彼得堡國際經濟論壇」。俄羅斯總統普廷預計在該論壇閉幕當天的5日出席並發表演說。根據人在聖彼得堡的法新社記者，從與會者聚集的「聖彼得堡國際經濟論壇」會場，無人機攻擊造成的濃煙清晰可見。

聖彼得堡市長貝格洛夫（Alexander Beglov）表示，該市有「多處」基礎建設受損，但無人死亡。此外，這波攻擊迫使聖彼得堡的主要機場徹夜關閉數小時。人在莫斯科謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）的法新社記者說，多個從莫斯科飛往聖彼得堡的航班延誤。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體上貼1段油庫失火的影片，並發文證實烏國無人機襲擊聖彼得堡的石油碼頭與克隆斯塔特（Kronstadt ）軍事基地…「烏克蘭正按部就班執行促進和平所需的長期制裁計劃，以促進和平進程」。

基輔當局將一系列針對俄國的報復行動稱為「長期制裁」。就在烏克蘭的這波無人機攻擊前1天，俄羅斯曾以飛彈與無人機攻擊烏國各地並造成23人死亡。

號稱「俄羅斯版達沃斯」的聖彼得堡國際經濟論壇3日開幕。（歐新社）

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