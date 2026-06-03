為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美兩大情報組織傳爆內鬥！CIA不給國家情報總監辦公室伊朗情報評估

    2026/06/03 17:04 即時新聞／綜合報導
    國家情報總監加巴德（左）上任後，與中央情報局局長雷克里夫（右）意見相左，兩大情報組織爆內鬥。（彭博）

    國家情報總監加巴德（左）上任後，與中央情報局局長雷克里夫（右）意見相左，兩大情報組織爆內鬥。（彭博）

    美國政府重要的兩大情報組織傳爆內鬥，中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室（ODNI）過去一年多以來情報共享和職責劃分爭議不斷升級，CIA已經停止向ODNI提供部分情報評估，其中包括與伊朗戰爭有關的分析。

    據《路透》報導，中央情報局與國家情報總監這兩個情報機構內訌，已嚴重阻礙兩者在國家安全分析方面的合作，知情人士透露，自國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）上任後，與中央情報局的關係開始不斷惡化。

    加巴德去年4月成立「總監倡議小組」（Director’s Initiatives Group），聲稱要清除情報體系中的政治化問題。CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）則認為，這個小組繞過既有情報共享和解密程序，做法過於冒進；ODNI則指責CIA阻撓小組獲取所需情報。

    雙方互不信任帶來的最嚴重後果之一，就CIA大幅減少對ODNI主導評估報告的情報提供。CIA一直是國家情報委員會（NIC）報告的主要資訊來源之一，國家情報委員會是美國最重要的情報分析機構。這些情報舉足輕重，尤其是在戰爭時期。

    兩名直接了解此事的消息人士稱，CIA已不再定期參與有關伊朗的評估。消息人士直言，CIA和ODNI現在基本上是兩個獨立的分析機構。

    ODNI成立於九一一恐攻事件後，負責協調美國18個情報機構；CIA則是美國最重要的對外情報機構之一，長期承擔海外情報蒐集與分析任務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播