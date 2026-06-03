美兩大情報組織傳爆內鬥！CIA不給國家情報總監辦公室伊朗情報評估

國家情報總監加巴德（左）上任後，與中央情報局局長雷克里夫（右）意見相左，兩大情報組織爆內鬥。（彭博）

美國政府重要的兩大情報組織傳爆內鬥，中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室（ODNI）過去一年多以來情報共享和職責劃分爭議不斷升級，CIA已經停止向ODNI提供部分情報評估，其中包括與伊朗戰爭有關的分析。

據《路透》報導，中央情報局與國家情報總監這兩個情報機構內訌，已嚴重阻礙兩者在國家安全分析方面的合作，知情人士透露，自國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）上任後，與中央情報局的關係開始不斷惡化。

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加巴德去年4月成立「總監倡議小組」（Director’s Initiatives Group），聲稱要清除情報體系中的政治化問題。CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）則認為，這個小組繞過既有情報共享和解密程序，做法過於冒進；ODNI則指責CIA阻撓小組獲取所需情報。

雙方互不信任帶來的最嚴重後果之一，就CIA大幅減少對ODNI主導評估報告的情報提供。CIA一直是國家情報委員會（NIC）報告的主要資訊來源之一，國家情報委員會是美國最重要的情報分析機構。這些情報舉足輕重，尤其是在戰爭時期。

兩名直接了解此事的消息人士稱，CIA已不再定期參與有關伊朗的評估。消息人士直言，CIA和ODNI現在基本上是兩個獨立的分析機構。

ODNI成立於九一一恐攻事件後，負責協調美國18個情報機構；CIA則是美國最重要的對外情報機構之一，長期承擔海外情報蒐集與分析任務。

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