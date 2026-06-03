馬斯克回覆風波延燒！遭百度列「反華漢奸」 李老師怒反擊中共2026/06/03 16:43 即時新聞／綜合報導
在馬斯克回覆「李老師不是你老師」的貼文後，中國「百度百科」將其帳號定義為「杜撰國內負面新聞」、「勾結境外勢力」、「抹黑中國形象」的「反華漢奸」。（本報合成，擷取自X）
特斯拉執行長馬斯克日前隨美國總統川普訪中，因在X平台用中文回覆旅義華僑作家李穎（李老師不是你老師）「我的兒子正在學習普通話」引發熱烈討論。雖然該話題隨後在微博遭全面封殺，但李穎今（3日）更新後續，透露中國共產黨已在「百度百科」將其帳號定義為「杜撰國內負面新聞」、「勾結境外勢力」、「抹黑中國形象」的「反華漢奸」。
「李老師不是你老師」今天在X平台發文表示，在「馬斯克回覆李老師」事件之後，共產黨在百度百科上更新了「李老師不是你老師」的解釋內容，將該帳號定義為「杜撰國內負面新聞」、「勾結境外勢力」、「抹黑中國形象」的「反華漢奸」。
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對此，他痛批，中國共產黨長期把自己和中國綁架在一起，構建「黨國一體」的敘事，將所有對共產黨持批評意見的異議人士和外國人污名化為「反華人士」，以此分化大眾與他們的關係。這是官方的一貫伎倆，但事實上所有中國人都應該意識到，共產黨並非中國的創造者，只是這片土地上的一個執政黨，所有的公務員和軍隊應該效忠國家，而非效忠習近平一人或單一的政黨。
李穎強調，政府的決策應該優先考慮本國人民的利益，而非只考慮一黨執政是否能夠永久延續。他直言，一旦執政黨為了一己之私，嚴重阻礙國家get發展，人民自然有理由反對它。文末他憤怒回擊，那些試圖混淆概念、維護一黨獨裁，且不顧中國人的苦難與死活、只希望滿足自身利益的人，才是真正意義上反華的人。
在“马斯克回复李老师”事件之后— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） June 3, 2026
共产党在百度百科上更新了“李老师不是你老师”的词条
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