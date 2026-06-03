為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬斯克回覆風波延燒！遭百度列「反華漢奸」 李老師怒反擊中共

    2026/06/03 16:43 即時新聞／綜合報導
    在馬斯克回覆「李老師不是你老師」的貼文後，中國「百度百科」將其帳號定義為「杜撰國內負面新聞」、「勾結境外勢力」、「抹黑中國形象」的「反華漢奸」。（本報合成，擷取自X）

    在馬斯克回覆「李老師不是你老師」的貼文後，中國「百度百科」將其帳號定義為「杜撰國內負面新聞」、「勾結境外勢力」、「抹黑中國形象」的「反華漢奸」。（本報合成，擷取自X）

    特斯拉執行長馬斯克日前隨美國總統川普訪中，因在X平台用中文回覆旅義華僑作家李穎（李老師不是你老師）「我的兒子正在學習普通話」引發熱烈討論。雖然該話題隨後在微博遭全面封殺，但李穎今（3日）更新後續，透露中國共產黨已在「百度百科」將其帳號定義為「杜撰國內負面新聞」、「勾結境外勢力」、「抹黑中國形象」的「反華漢奸」。

    「李老師不是你老師」今天在X平台發文表示，在「馬斯克回覆李老師」事件之後，共產黨在百度百科上更新了「李老師不是你老師」的解釋內容，將該帳號定義為「杜撰國內負面新聞」、「勾結境外勢力」、「抹黑中國形象」的「反華漢奸」。

    對此，他痛批，中國共產黨長期把自己和中國綁架在一起，構建「黨國一體」的敘事，將所有對共產黨持批評意見的異議人士和外國人污名化為「反華人士」，以此分化大眾與他們的關係。這是官方的一貫伎倆，但事實上所有中國人都應該意識到，共產黨並非中國的創造者，只是這片土地上的一個執政黨，所有的公務員和軍隊應該效忠國家，而非效忠習近平一人或單一的政黨。

    李穎強調，政府的決策應該優先考慮本國人民的利益，而非只考慮一黨執政是否能夠永久延續。他直言，一旦執政黨為了一己之私，嚴重阻礙國家get發展，人民自然有理由反對它。文末他憤怒回擊，那些試圖混淆概念、維護一黨獨裁，且不顧中國人的苦難與死活、只希望滿足自身利益的人，才是真正意義上反華的人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播