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    首頁 > 國際

    科威特國際機場又遭伊朗攻擊 多人受傷、所有航班停飛

    2026/06/03 15:49 即時新聞／綜合報導
    科威特政府、民航機構今（3）日表示，科威特國際機場遭到伊朗的無人機、飛彈攻擊。（法新社）

    科威特政府、民航機構今（3）日表示，科威特國際機場遭到伊朗的無人機、飛彈攻擊。（法新社）

    科威特政府、民航機構今（3）日表示，科威特國際機場（Kuwait International Airport）遭到伊朗的無人機、飛彈攻擊，造成機場多處設施被嚴重破壞、多人受傷，目前機場已暫停所有航班起降，入境班機一律改降其他地區的機場，封鎖狀態將持續到另行通知為止。

    綜合外媒報導，伊朗此次襲擊，直接命中科威特國際機場「第一航廈（Terminal 1）」建築。科威特國防部發言人表示，強大爆炸威力對機場航廈造成重大損失，還有多名人員受傷，目前已派人將遇襲傷者送醫治療，武裝部隊正與相關部門協調，暫停科威特國內所有的航班以與空中交通運輸，並持續留意局勢發展。

    報導指出，這並非科威特國際機場首度遇襲，今年2月下旬，科威特國際機場就曾遭到伊朗猛烈轟炸，讓機場不得不花重金修復。此次遭重創的第一航廈，剛於本月1日重新啟用，未料僅用2日，就再度遭到伊朗攻擊。

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