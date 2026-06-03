科威特國際機場又遭伊朗攻擊 多人受傷、所有航班停飛

科威特政府、民航機構今（3）日表示，科威特國際機場遭到伊朗的無人機、飛彈攻擊。（法新社）

科威特政府、民航機構今（3）日表示，科威特國際機場（Kuwait International Airport）遭到伊朗的無人機、飛彈攻擊，造成機場多處設施被嚴重破壞、多人受傷，目前機場已暫停所有航班起降，入境班機一律改降其他地區的機場，封鎖狀態將持續到另行通知為止。

綜合外媒報導，伊朗此次襲擊，直接命中科威特國際機場「第一航廈（Terminal 1）」建築。科威特國防部發言人表示，強大爆炸威力對機場航廈造成重大損失，還有多名人員受傷，目前已派人將遇襲傷者送醫治療，武裝部隊正與相關部門協調，暫停科威特國內所有的航班以與空中交通運輸，並持續留意局勢發展。

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報導指出，這並非科威特國際機場首度遇襲，今年2月下旬，科威特國際機場就曾遭到伊朗猛烈轟炸，讓機場不得不花重金修復。此次遭重創的第一航廈，剛於本月1日重新啟用，未料僅用2日，就再度遭到伊朗攻擊。

بيان رقم （63）



صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب （T1） بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص، حيث تلقوا… pic.twitter.com/HMSd0TX7sG — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي （@KuwaitArmyGHQ） June 3, 2026

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