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    首頁 > 國際

    王后生日送大禮！泰王特赦前總理塔克辛 提前恢復自由身

    2026/06/03 14:41 即時新聞／綜合報導
    泰國前總理塔克辛（右）與女兒貝東塔。（擷取自IG）

    泰國前總理塔克辛（右）與女兒貝東塔。（擷取自IG）

    泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）於今（3）日蘇提達王后（Queen Suthida）48歲生日當天獲得皇室特赦。

    綜合外媒報導，泰國司法部長魯塔蓬（Tawee Sodsong）今天證實，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）正式頒布皇家特赦令，現年76歲的塔克辛符合資格，其剩餘的3個多月刑期與假釋限制即日起完全解除。

    綜合外媒報導，塔克辛自2006年因軍事政變下台後長期流亡海外，2023年8月返國後因貪污與濫權罪遭判刑8年。他入獄未滿24小時便申請保外就醫，未曾於監獄服刑遭質疑特權。泰國法院隨後認定其在醫院服刑違法，於去年9月裁定重新服刑1年。直到今年5月11日，他才獲准假釋出獄返家，進行為期4個月的居家服刑。

    在假釋期間，塔克辛須配戴電子監控設備、按月報到且不得隨意出境，原定緩刑期將於9月結束。不過依照泰國王室傳統，每逢重要慶典或皇室生日會頒布特赦。本次因適逢蘇提達王后生日，法規明定假釋觀護中且剩餘刑期在1年以下者可獲全額豁免，使剩餘3個多月刑期的塔克辛得以提前終止假釋，重獲完全自由。

    塔克辛的女兒、前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今日上午出席王后生日功德儀式時受訪表示，全家人對此消息感到無比高興，正等待相關行政流程與官方證書正式生效。她也透露，父親獲釋後的大部分時間都用來陪伴他的7個孫子，享受退休時光。

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