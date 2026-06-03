抓到了！朝HAMA壽司淋洗碗精 日警逮捕43歲TikTok網紅

抓到了！朝HAMA壽司淋洗碗精 日警逮捕43歲TikTok網紅2026/06/03 14:20 即時新聞／綜合報導
TikTok網紅「mameda」新西悠太今年5月底，故意把洗碗精淋到HAMA壽司的食物上，迷惑行為引爆全網譴責。（圖擷取自@mameda134 TikTok，本報合成）
日本知名迴轉壽司連鎖店HAMA壽司（はま壽司、濱壽司）上月底遭人惡搞，一名TikTok網紅故意把「花王」洗碗精，淋到輸送帶的壽司上面，還將全程拍成影片上傳社群，誇張行為引發全日本炎上，2家品牌商也對此發聲譴責。埼玉縣警方今（3）日上午宣布，已正式逮捕影片中涉案的TikTok網紅。
綜合日媒報導，根據埼玉縣警方最新消息，近期在HAMA壽司埼玉縣分店做出迷惑行為的TikTok網紅「mameda」，本名新西悠太，現年43歲，目前無業。警方表示，新西悠太住在埼玉縣毛呂山町，今年5月27日，他拍攝滋擾行為影片並上傳至社群網站，行為涉嫌妨害店鋪營運公司業務，警方今日以涉嫌威力業務妨害罪將他逮捕。
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警方透露，新西悠太被捕後，除了向警方承認罪行，還供稱自己做出這種行為是想要增加社群帳號的觀看流量，並強調他淋到壽司上面的透明液體，並不是洗碗精，而是「裝在洗潔劑容器裡的水」。HAMA壽司則表示，「絕對無法容忍」新西悠太這種行為，準備向他提起損害賠償訴訟，同時研擬後續因應措施。
另據其他日本網友搜尋，發現新西悠太並非首次做出這類行為，在他擁有1萬多名粉絲的TikTok帳號上，能看到他自拍偷走店家廁所衛生紙整卷、把漢堡淋上洗碗精再丟進馬桶、一邊吃食物一邊把食物全淋到自己身上等迷惑行為。
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【動画投稿】はま寿司で迷惑行為疑い、43歳男を逮捕 埼玉県警https://t.co/pV5TKPZBJC— ライブドアニュース （@livedoornews） June 3, 2026
埼玉県内の店舗で、注文して届いた商品に食器用洗剤のようなものをかける動画を撮影し、SNSに投稿して運営会社に苦情対応させるなど業務を妨害した疑いがもたれている。
【通報案件】— DEATHDOL NOTE （@DEATHDOL_NOTE） May 28, 2026
TikToker
mameda134
備考
・回転寿司店でレーン上の商品に洗剤をかける
・ハンバーガーを店舗のトイレに捨てる
・トイレットペーパーをロールごと持ち去る pic.twitter.com/6G8UrDbwrQ
「はま寿司」の埼玉県内の店舗で迷惑行為の動画を撮影。TikTokに投稿して店舗運営会社の業務を妨害。— フナイム【犯罪撲滅活動家】 （@funaim5） June 3, 2026
埼玉県毛呂山町の無職
新西悠太容疑者（43）を威力業務妨害で逮捕
食べ物に感謝できない人間は、食べる資格なんてない。
野菜、豚、牛、鶏、全て命をいただいている事を忘れてはならないんだよ。 https://t.co/QyAQ0qAeUB pic.twitter.com/IzmMEdEBq8
【通報案件】— DEATHDOL NOTE （@DEATHDOL_NOTE） May 28, 2026
TikToker
mameda134
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・回転寿司店でレーン上の商品に洗剤をかける
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