抓到了！朝HAMA壽司淋洗碗精 日警逮捕43歲TikTok網紅

TikTok網紅「mameda」新西悠太今年5月底，故意把洗碗精淋到HAMA壽司的食物上，迷惑行為引爆全網譴責。（圖擷取自@mameda134 TikTok，本報合成）

日本知名迴轉壽司連鎖店HAMA壽司（はま壽司、濱壽司）上月底遭人惡搞，一名TikTok網紅故意把「花王」洗碗精，淋到輸送帶的壽司上面，還將全程拍成影片上傳社群，誇張行為引發全日本炎上，2家品牌商也對此發聲譴責。埼玉縣警方今（3）日上午宣布，已正式逮捕影片中涉案的TikTok網紅。

綜合日媒報導，根據埼玉縣警方最新消息，近期在HAMA壽司埼玉縣分店做出迷惑行為的TikTok網紅「mameda」，本名新西悠太，現年43歲，目前無業。警方表示，新西悠太住在埼玉縣毛呂山町，今年5月27日，他拍攝滋擾行為影片並上傳至社群網站，行為涉嫌妨害店鋪營運公司業務，警方今日以涉嫌威力業務妨害罪將他逮捕。

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警方透露，新西悠太被捕後，除了向警方承認罪行，還供稱自己做出這種行為是想要增加社群帳號的觀看流量，並強調他淋到壽司上面的透明液體，並不是洗碗精，而是「裝在洗潔劑容器裡的水」。HAMA壽司則表示，「絕對無法容忍」新西悠太這種行為，準備向他提起損害賠償訴訟，同時研擬後續因應措施。

另據其他日本網友搜尋，發現新西悠太並非首次做出這類行為，在他擁有1萬多名粉絲的TikTok帳號上，能看到他自拍偷走店家廁所衛生紙整卷、把漢堡淋上洗碗精再丟進馬桶、一邊吃食物一邊把食物全淋到自己身上等迷惑行為。

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【通報案件】



TikToker

mameda134



備考

・回転寿司店でレーン上の商品に洗剤をかける

・ハンバーガーを店舗のトイレに捨てる

・トイレットペーパーをロールごと持ち去る pic.twitter.com/6G8UrDbwrQ — DEATHDOL NOTE （@DEATHDOL_NOTE） May 28, 2026

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・ハンバーガーを店舗のトイレに捨てる

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