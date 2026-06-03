為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    抓到了！朝HAMA壽司淋洗碗精 日警逮捕43歲TikTok網紅

    2026/06/03 14:20 即時新聞／綜合報導
    TikTok網紅「mameda」新西悠太今年5月底，故意把洗碗精淋到HAMA壽司的食物上，迷惑行為引爆全網譴責。（圖擷取自@mameda134 TikTok，本報合成）

    TikTok網紅「mameda」新西悠太今年5月底，故意把洗碗精淋到HAMA壽司的食物上，迷惑行為引爆全網譴責。（圖擷取自@mameda134 TikTok，本報合成）

    日本知名迴轉壽司連鎖店HAMA壽司（はま壽司、濱壽司）上月底遭人惡搞，一名TikTok網紅故意把「花王」洗碗精，淋到輸送帶的壽司上面，還將全程拍成影片上傳社群，誇張行為引發全日本炎上，2家品牌商也對此發聲譴責。埼玉縣警方今（3）日上午宣布，已正式逮捕影片中涉案的TikTok網紅。

    綜合日媒報導，根據埼玉縣警方最新消息，近期在HAMA壽司埼玉縣分店做出迷惑行為的TikTok網紅「mameda」，本名新西悠太，現年43歲，目前無業。警方表示，新西悠太住在埼玉縣毛呂山町，今年5月27日，他拍攝滋擾行為影片並上傳至社群網站，行為涉嫌妨害店鋪營運公司業務，警方今日以涉嫌威力業務妨害罪將他逮捕。

    警方透露，新西悠太被捕後，除了向警方承認罪行，還供稱自己做出這種行為是想要增加社群帳號的觀看流量，並強調他淋到壽司上面的透明液體，並不是洗碗精，而是「裝在洗潔劑容器裡的水」。HAMA壽司則表示，「絕對無法容忍」新西悠太這種行為，準備向他提起損害賠償訴訟，同時研擬後續因應措施。

    另據其他日本網友搜尋，發現新西悠太並非首次做出這類行為，在他擁有1萬多名粉絲的TikTok帳號上，能看到他自拍偷走店家廁所衛生紙整卷、把漢堡淋上洗碗精再丟進馬桶、一邊吃食物一邊把食物全淋到自己身上等迷惑行為。

    相關新聞請見：

    日本HAMA壽司驚傳被惡搞！男子拿洗碗精淋在壽司上

    迴轉壽司被淋洗碗精 日本HAMA壽司震怒徹查、花王也發聲

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播