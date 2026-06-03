ChatGPT下一代模型先給白宮看？ 川普簽署AI新令

OpenAI、Google等美國AI企業未來可在新模型發布前，提前向政府提供存取權限，以協助評估潛在資安與國安風險。（路透資料照）

美國總統川普3日簽署新的人工智慧（AI）行政命令，建立先進AI模型與政府提前共享機制。未來OpenAI、Google與Anthropic等企業，可在新模型公開發布前，向美國政府提供最多30天的提前存取權限，以評估可能的資安與國安風險。

根據《法新社》報導，這項機制採自願參與方式運作。白宮原先曾考慮要求企業提前90天提供模型，但在科技業反對下，最終縮短為30天。

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促成這項命令的重要原因之一，是AI公司Anthropic開發中的「Mythos」模型。報導指出，該公司因擔心模型可能被用來發現銀行、政府機關及醫療系統的漏洞，因此暫未對外發布。

川普政府認為，部分前沿AI模型已具備高度網路攻防能力，政府有必要在公開前了解其潛在風險。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，新制度在創新與安全之間取得平衡；Google也認為，讓防禦單位提早接觸相關技術，有助強化美國資安防護能力。

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這項命令同時要求美國財政部、國家安全局（NSA）及網路安全暨基礎設施安全局（CISA）建立AI資安資訊共享機制，與產業共同發掘及修補軟體漏洞。

川普重返白宮後已撤銷前總統拜登的AI監管命令。相較於歐盟透過《AI法案》實施較嚴格規範，美國目前傾向透過企業自願合作模式，在維持技術領先中國的同時兼顧安全風險。

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