福島市區罕見熊害！黑熊闖工廠撲倒員工 驚悚畫面曝光

日本福島製鋼20多歲男員工被約1公尺長的黑熊襲擊。（擷取自X）

日本福島市西部市區昨（2）日清晨爆發罕見黑熊連續襲人事件，一頭身長約1公尺的黑熊在短短數小時接連攻擊4名民眾。由於事發地點過去鮮少傳出熊隻目擊紀錄，消息一出震驚當地居民。警方與市府人員也緊急呼籲民眾留在室內避難，周邊氣氛十分緊張。

綜合日媒報導，事發於當地時間上午6時30分（台灣時間5時30分）左右，正值「福島製鋼」工廠夜班與日班交接、廠區內有近200名員工的時段。監視器畫面拍下，一頭大黑熊以極快速度闖入，當時兩名員工正在停車場步行，黑熊鎖定其中一名剛下班的20多歲男員工，並在後方狂追10秒後，將其狠狠撲倒撞傷，所幸隨後有一輛汽車及時衝過來才將熊嚇跑。黑熊接著更撞碎正門旁辦公大樓的自動門玻璃，闖入建築物內。

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黑熊隨後回到戶外，又攻擊了一名60多歲男性員工導致其頭部受傷。一名35歲員工心有餘悸回憶，當時接獲通知半信半疑，沒想到一踏出門外就與黑熊正面遭遇，黑熊朝著他和周圍另外4人全速衝過來，眾人一路狂奔數十公尺，最後成功逃進附近建築物避難才躲過一劫。工廠為此也緊急停工12小時。

這頭黑熊離開工廠後一路向北移動，先是在JR笹木野站北側附近襲擊一名80多歲女性居民，導致其腹部受傷住院；隨後更闖入距離原工廠500公尺外的電子設備製造商「OKI Symphotech」廠區，並攻擊一名66歲男性警衛，造成該警衛臉部多處骨折、傷勢嚴重。其餘3名傷者同樣送醫治療，所幸均無生命危險。

福島市表示，這頭黑熊最後躲進了OKI廠區建築物的一角。由於建築內存放易燃物質無法使用實彈射擊，獵捕人員改以麻醉槍處理，並於下午2時20分（台灣時間1時20分）左右成功命中，但黑熊情緒極度亢奮，當局入夜後仍持續進行緊急獵捕作業。

福島縣警指出，截至今年6月1日，縣內黑熊目擊通報已達388件，較去年同期狂增251件，今年也已累積5起熊傷人事件，目擊件數正以超越歷史紀錄的速度暴增，呼籲民眾提高警覺。

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