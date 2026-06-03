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    首頁 > 國際

    以總理撥款1434億 強化北部社區安全

    2026/06/03 10:19 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡2日宣布撥款130億謝克爾，加強和發展位於黎巴嫩邊境沿線的以色列北部社區的安全。（美聯社）

    以色列總理納坦雅胡2日宣布撥款130億謝克爾，加強和發展位於黎巴嫩邊境沿線的以色列北部社區的安全。（美聯社）

    以色列總理納坦雅胡2日宣布撥款130億謝克爾（約台幣1434億元），加強和發展位於黎巴嫩邊境沿線的以色列北部社區的安全。加上政府先前提供的70億謝克爾（約台幣772億元），共計200億謝克爾（約台幣2207億元）投入北部社區。

    根據《法新社》報導，納坦雅胡2日說「政府今天做出重大決定，以加強北部地區安全。除了先前已提供的70億謝克爾外，我們今天還將追加超過130億謝克爾的投資，總計200億謝克爾將用於北部社區。」

    這項被納坦雅胡辦公室稱為「超級計劃」（mega-plan）的方案，包含3項具體措施。

    第一項措施是在公車站、購物中心和公園等公共場所新建1800個防護掩體，並翻新約500個現有掩體，以保護居民免受火箭和無人機攻擊。

    第二項決定為居住在黎巴嫩邊境9公里範圍內的居民提供補貼，用於在其住宅內建造安全屋。

    第三項決定旨在透過改善醫療、交通、教育和旅遊基礎設施以發展該地區，吸引10萬新居民。

    在納坦雅胡宣布撥款前，反對派人士抨擊政府忽視位於黎巴嫩邊境沿線的地區。靠近黎巴嫩邊境沿線的北部社區，先前已遭受真主黨數週的猛烈砲火襲擊。

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