以總理撥款1434億 強化北部社區安全

以色列總理納坦雅胡2日宣布撥款130億謝克爾，加強和發展位於黎巴嫩邊境沿線的以色列北部社區的安全。（美聯社）

以色列總理納坦雅胡2日宣布撥款130億謝克爾（約台幣1434億元），加強和發展位於黎巴嫩邊境沿線的以色列北部社區的安全。加上政府先前提供的70億謝克爾（約台幣772億元），共計200億謝克爾（約台幣2207億元）投入北部社區。

根據《法新社》報導，納坦雅胡2日說「政府今天做出重大決定，以加強北部地區安全。除了先前已提供的70億謝克爾外，我們今天還將追加超過130億謝克爾的投資，總計200億謝克爾將用於北部社區。」

請繼續往下閱讀...

這項被納坦雅胡辦公室稱為「超級計劃」（mega-plan）的方案，包含3項具體措施。

第一項措施是在公車站、購物中心和公園等公共場所新建1800個防護掩體，並翻新約500個現有掩體，以保護居民免受火箭和無人機攻擊。

第二項決定為居住在黎巴嫩邊境9公里範圍內的居民提供補貼，用於在其住宅內建造安全屋。

第三項決定旨在透過改善醫療、交通、教育和旅遊基礎設施以發展該地區，吸引10萬新居民。

在納坦雅胡宣布撥款前，反對派人士抨擊政府忽視位於黎巴嫩邊境沿線的地區。靠近黎巴嫩邊境沿線的北部社區，先前已遭受真主黨數週的猛烈砲火襲擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法