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    普廷窮兵黷武拖垮經濟！ 俄襲烏一夜狂燒169億 高層憂赤字失控

    2026/06/03 11:32 即時新聞／綜合報導
    自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，戰爭已持續超過4年，外媒消息指出，有克里姆林宮高層警告，大規模的軍事行動讓俄羅斯經濟瀕臨崩潰。（路透）

    自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，戰爭已持續超過4年，外媒消息指出，有克里姆林宮高層警告，大規模的軍事行動讓俄羅斯經濟瀕臨崩潰。（路透）

    自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，戰爭已持續超過4年，本月2日深夜俄羅斯又對烏克蘭發動大規模空襲。有外媒消息指出，有克里姆林宮高層警告，大規模的軍事行動讓俄羅斯經濟瀕臨崩潰，隨著赤字飆升，國家穩定面臨「嚴重風險」。

    綜合外媒報導，俄羅斯2日對烏克蘭稍早發動大規模空襲，動用653架無人機並發射73枚飛彈，造成至少18人死亡、100多人受傷，這樣的大規模軍事行動，在一夜之間就耗費約4億英鎊（169億元台幣）。這也是俄羅斯開戰以來規模最大的空襲之一。

    不過消息人士透露，隨著俄羅斯總統普廷對戰爭的開支失控地飆升，高級官員警告，國防預算有可能使克里姆林宮的赤字進一步加深，情況十分嚴峻。且普廷還拒絕削減軍費，反而要求其他部門縮減預算。

    雖然高級官員呼籲削減軍事開支，但消息人士指出，俄羅斯國防部不僅反對刪減預算，還要求追加撥款。光是今年，俄國軍方就面臨高達3兆盧布（約1.28兆台幣）的資金缺口。克里姆林宮原先預計2026年全年赤字為3.8兆盧布，但外媒指光是2026年前4個月，俄羅斯聯邦預算赤字就高達5.9兆盧布（約2.61兆台幣），比全年計畫高出約50%。

    報導指出，這也被視為普廷全面入侵烏克蘭以來，莫斯科內部陷入最嚴重的政策分歧。由於長期戰爭與遭受制裁，俄羅斯在5月下修經濟成長預測後（從1.3%下修至0.4%），一直徘徊在衰退邊緣。即使中東戰火推升國際油價，仍不足以填補俄羅斯龐大的財政黑洞。俄羅斯也面臨20年來最高的利率，債務水準也急劇上升。

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