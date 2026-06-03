日本愛國者3型防空飛彈車輛零件掉落 導致高速公路連環追撞

日本航空自衛隊的愛國者3型防空飛彈（PAC-3）車輛昨在高速公路發生意外，因發電機外箱的門脫落掉到車道中，造成連環追撞，所幸無人受傷，航空自衛隊也為此道歉。（法新社）

日本航空自衛隊的愛國者3型防空飛彈（PAC-3）車輛昨日（2日）在高速公路發生意外，該車輛在行駛途中由於發電機外箱的門脫落掉到車道中，後續駕駛為了閃避掉落物，造成連環追撞，所幸無人受傷，航空自衛隊也為此道歉。

綜合日媒報導，事件發生在2日上午9點25分左右，當時隸屬於航空自衛隊霞浦分屯基地的愛國者3型防空系統車隊正在高速公路「首都圈中央聯絡自動車道」行駛，不料其中一輛車的燃油發電機外箱門掉落在車道上，當時後車為躲避掉落物，有3輛汽車急煞，導致連環追撞事故發生。

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航空自衛隊表示，愛國者3型防空系統車隊當時因為訓練任務要前往埼玉縣的入間基地。據了解，掉到車道路面的是一扇鋁製門，長約110公分、寬為90公分，重量達15公斤。霞浦分屯基地司令西浦友貴二等空佐表示：「給周邊行駛車輛帶來麻煩，以及令周邊居民感到不安，對此深感抱歉。」

《共同社》報導指出，一套愛國者3型防空飛彈系統大約是10至15輛車，除飛彈發射車外，還包括車載雷達、射控系統、天線、供電系統等設備的車輛。

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