為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本愛國者3型防空飛彈車輛零件掉落 導致高速公路連環追撞

    2026/06/03 10:07 即時新聞／綜合報導
    日本航空自衛隊的愛國者3型防空飛彈（PAC-3）車輛昨在高速公路發生意外，因發電機外箱的門脫落掉到車道中，造成連環追撞，所幸無人受傷，航空自衛隊也為此道歉。（法新社）

    日本航空自衛隊的愛國者3型防空飛彈（PAC-3）車輛昨在高速公路發生意外，因發電機外箱的門脫落掉到車道中，造成連環追撞，所幸無人受傷，航空自衛隊也為此道歉。（法新社）

    日本航空自衛隊的愛國者3型防空飛彈（PAC-3）車輛昨日（2日）在高速公路發生意外，該車輛在行駛途中由於發電機外箱的門脫落掉到車道中，後續駕駛為了閃避掉落物，造成連環追撞，所幸無人受傷，航空自衛隊也為此道歉。

    綜合日媒報導，事件發生在2日上午9點25分左右，當時隸屬於航空自衛隊霞浦分屯基地的愛國者3型防空系統車隊正在高速公路「首都圈中央聯絡自動車道」行駛，不料其中一輛車的燃油發電機外箱門掉落在車道上，當時後車為躲避掉落物，有3輛汽車急煞，導致連環追撞事故發生。

    航空自衛隊表示，愛國者3型防空系統車隊當時因為訓練任務要前往埼玉縣的入間基地。據了解，掉到車道路面的是一扇鋁製門，長約110公分、寬為90公分，重量達15公斤。霞浦分屯基地司令西浦友貴二等空佐表示：「給周邊行駛車輛帶來麻煩，以及令周邊居民感到不安，對此深感抱歉。」

    《共同社》報導指出，一套愛國者3型防空飛彈系統大約是10至15輛車，除飛彈發射車外，還包括車載雷達、射控系統、天線、供電系統等設備的車輛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播