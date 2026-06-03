伊朗官媒曝美伊「數日未接觸」！川普轟假新聞：每天都在對話

美國總統川普2日強調，與伊朗的談判始終持續進行中。（路透資料照）

伊朗官媒2日證實，德黑蘭當局正審議一項由美國提出的停戰協議草案，以終結兩國之間的戰爭，但已有數日未與華府進行接觸；不過美國總統川普同天強調，雙方談判始終持續進行中。

路透報導，自美國、以色列對伊朗發起空襲以來，這場衝突已持續超過3個月，目前陷入僵局。儘管脆弱的停火協議仍能夠維持，但攸關全球能源運輸命脈的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）大致處於封閉狀態，海上交通尚未恢復正常運作。

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伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）引述消息人士說法報導，德黑蘭尚未回覆華府提出的臨時協議最終文本，其認為美國過去有不遵守協議的紀錄，加上雙方長期互不信任，伊朗正採取「強硬」立場審慎應對。

與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的媒體法斯通訊社（Fars）也引述消息人士補充，有關潛在協議，以及諒解備忘錄（MOU）的訊息往來，已於數日前停止；最後一則訊息是德黑蘭就黎巴嫩問題發出的「明確訊息」。

伊朗正尋求以色列停止對其盟友、黎巴嫩政軍組織真主黨（Hezbollah）發動攻勢。

對此，美國總統川普2日表示，美國與伊朗的對話「持續進行中」，否認近日媒體披露德黑蘭因以色列對真主黨發動攻擊而暫停與美方接觸一說。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文稱，「有關伊朗伊斯蘭共和國與美國幾天前停止聯繫的假新聞報導，都是虛假、錯誤的。」

川普指出，「我們之間持續進行對話，包括4天前、3天前、2天前、1天前，甚至今天也是。沒有人知道談判會走向何方，但我已告訴伊朗：『無論如何，現在該是你們達成協議的時候。』」

川普曾於1日強調，與伊朗的談判正迅速持續進行，並樂觀表示有望在未來一週達成協議；但同時他也對和談步調感到不耐，直言曠日廢時的協商令人厭倦，甚至表明不在乎與伊朗的談判是否破局。

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