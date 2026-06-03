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    首度全面封禁！北京禁止六四遺屬祭奠 「天安門母親」抗議無理要求

    2026/06/03 07:05 國際新聞中心／綜合報導
    1989年「六四事件」37週年前夕，由死難者家屬組成的維權團體「天安門母親」收到公安局通知，不准前往北京萬安公墓祭奠親人。這是六四遇難者家屬30多年來首次被禁止前往公墓祭奠親人。（路透檔案照）

    1989年「六四事件」37週年前夕，由死難者家屬組成的維權團體「天安門母親」收到公安局通知，不准前往北京萬安公墓祭奠親人。這是六四遇難者家屬30多年來首次被禁止前往公墓祭奠親人。（路透檔案照）

    1989年天安門廣場血腥鎮壓的「六四事件」37週年前夕，由死難者家屬組成的維權團體「天安門母親」成員收到公安局通知，今年6月4日不准前往北京萬安公墓祭奠親人，也不准舉行以往例行的悼念儀式。遇難者家屬6月1日發表抗議書，要求撤銷相關限制。這是六四遇難者家屬30多年來首次被禁止前往公墓祭奠親人。

    自由亞洲電台（RFA）2日獨家報導，抗議書顯示，近日北京部分六四事件遇難者家屬收到北京市公安局下屬機構通知，6月4日不准前往萬安公墓進行個人或集體悼念、不准宣讀悼詞、不准發佈悼念照片。抗議書稱，北京市公安局的這種無理要求，違背國家憲法、法律及基本人性，遇難者家屬對此表示強烈抗議，並敦促有關部門取消這種無理要求。

    天安門母親成員張先玲2日告訴RFA，「他們現在不讓我們去萬安公墓了，也不讓念祭文、悼詞，這些以前例行的動作都不讓做了。現在連去都不讓去了，這是從來沒有發生過的事情。」

    數十年來，天安門母親成員每逢6月4日，都在警方陪同下前往萬安公墓祭奠，並宣讀祭文、悼詞，緬懷親人。但今年自4月28日起，該組織成員就被公安和社區人員監控。張先玲說：「我這地區28號就上崗了，社區口兩個保安，樓下兩個警察，還有兩輛車，一輛警車，一輛民警車，防備得很嚴，接外媒記者的電話就更甭提了。」

    張先玲是六四死難者王楠的母親。多年來，天安門母親持續要求公布六四真相、追究責任，並給予死難者家屬賠償。每年六四前夕，天安門母親成員都會受到不同程度的監管，外界聯繫和日常出行受到限制。

    北京異議人士「吳先生」透露，這次很多人被限制自由，「高瑜25號就被帶走了，季風去了桂林，還有律師莫少平、浦志強，吳強、何德普、查建國、老鬼、張麗娜、馬力誠、胡佳、劉迪、李蔚等被上崗。」

    湖南和貴州維權人士表示，他們最近使用「翻牆」軟體VPN時發現，自上週開始，翻牆越來越困難，經常連不上網，「每天上午9點到午夜12點最難翻牆」。往年六四期間也存在這種現象，但沒有這次嚴重；警方還會透過電話警告，不要嘗試翻牆，「還說他們能測到我們翻牆」。

    報導指出，貴州人權研討會成員上週起陸續被公安控制，有的被帶到郊區強制旅遊，有的被警方嚴密監控，看守人員幾乎形影不離。

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