川普任命房貸大亨普爾特代理國家情報首長 被譏政治打手

美國總統川普2日任命聯邦住房金融局局長普爾特，擔任代理國家情報首長。（美聯社檔案照）

美國總統川普2日任命聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte），擔任代理國家情報首長（DNI）。普爾特是一位轉戰政壇的富商，在推動川普的報復行動中扮演主導角色，由於他顯然缺乏國家情報方面的經驗，這項人事任命似乎頗不尋常。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，普爾特已成為對付聯邦準備理事會（Fed），以及許多被川普視為政敵者的政治「攻擊犬」，而由於聯邦參議院已通過他擔任FHFA局長的人事案，因此他也符合擔任代理情報首長的資格。儘管如此，川普決定讓普爾特接掌情報工作，仍讓部分川普盟友一頭霧水。

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當被問及普爾特擔任該職位的資格時，一名前川普政府官員諷刺地回應：「蓋房子與管理一個由17個機構組成的美國情報體系非常類似。」

在宣布這項人事案的「真實社群」（Truth Social）貼文中，川普讚揚普爾特擁有「管理美國最敏感事務、維護市場安全與穩健的豐富經驗，並在房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）管理超過10兆美元資產，比12個月前大幅增加」。

報導指出，在聯邦住房金融局的辦公室裡，普爾特發揮了非比尋常的作用，推動司法部針對川普的個人仇敵，發起一些最令人瞠目結舌的案件。

他將紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）、聯邦眾議員史瓦威爾（Eric Swalwell）、參議員謝安達（Adam Schiff），以及富爾頓郡（Fulton County）地方檢察官威利斯（Fani Willis）移交給司法部，要求調查他們是否涉嫌抵押貸款欺詐；這些人全都是曾與川普正面交鋒的民主黨人。

普爾特也以類似的欺詐指控，將聯準會理事庫克（Lisa Cook）移交調查。

前述5人均否認普爾特的指控，而且只有針對詹樂霞的調查最終被起訴，但這些指控隨後也被聯邦法官駁回。

儘管如此，這些移交調查的舉動仍引發廣泛的指控，認為川普政府正利用司法系統進行報復。美國國會稽核處（GAO）甚至對普爾特可能濫用職權展開調查。

做為代理國家情報首長，普爾特同樣可以利用他所能取得的資訊，將案件移交司法部起訴。前國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）曾提出至少一次刑事移交，要求調查一起「吹哨者」投訴，該投訴曾導致川普在2019年遭到彈劾，最終演變為由邁阿密聯邦檢察官辦公室主導的刑事調查。

聯邦參議院情報委員會的民主黨首席議員華納（Mark Warner）抨擊，「這項任命充分說明了這位總統對國家最高情報官員的期望。總統並沒有選擇一位備受敬重、能夠做出獨立判斷的國家安全專業人士，而是選擇一位不僅願意、且渴望利用政府權力來進行政治報復的官員。」

副總統范斯（JD Vance）透過社群平台X表示，普爾特會做得「很棒」，並指出他「體認到情報圈的官僚機構必須服從民選領導層，而非反客為主」。

這並不是川普首次任命幾乎沒有情報圈經驗的親信，擔任代理國家情報首長。在他的第一次總統任期中，川普便曾任命駐德國大使格瑞尼爾（Ric Grenell）填補相同的職位，儘管他也缺乏相關經驗。當時，一名前白宮官員告訴CNN，川普「正在尋找一個能挺他的『政治人物』」。

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