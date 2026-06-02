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    首頁 > 國際

    俄安全局稱查獲大規模網路監控 痛批外國情報機構竊聽高官

    2026/06/02 22:17 國際新聞中心／綜合報導
    俄羅斯聯邦安全局聲稱，查獲一起由外國情報機構發起的大規模行動，旨在將間諜軟體植入高階官員的行動電話中，已對此展開刑事調查。圖為俄國副總理諾瓦克。（路透檔案照）

    俄羅斯聯邦安全局聲稱，查獲一起由外國情報機構發起的大規模行動，旨在將間諜軟體植入高階官員的行動電話中，已對此展開刑事調查。圖為俄國副總理諾瓦克。（路透檔案照）

    俄羅斯聯邦安全局（FSB）2日聲稱，查獲一起由外國情報機構發起的大規模行動，旨在將間諜軟體植入高階官員的行動電話中，已對此展開刑事調查。

    俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，FSB在一份聲明中指出，「外國情報人員對網路攻擊目標的裝置，進行秘密且未經授權的各類資訊竊取。」查獲的間諜軟體能夠竊取資料、竊聽對話，並監控受影響裝置周邊的環境，以獲取敏感資訊，但未點名幕後黑手是哪些國家。

    此外，FSB發言人指出，遭到監控的人士都被列入美國和歐盟的制裁名單。

    彭博報導，這項指控凸顯莫斯科當局長期以來的擔憂，即敏感資訊容易受到外國間諜活動的侵害，儘管西方國家政府也一直指責克里姆林宮在海外資助駭客行動。

    俄羅斯當局已日益將軟體與通訊工具視為國家安全風險。在俄國2022年2月全面入侵烏克蘭的數個月前，西方官員便公開披露總統普廷（Vladimir Putin）正準備攻擊烏克蘭的情報評估後，這些擔憂進一步加劇。

    2023年，FSB曾指控美國情報機構駭入數千支蘋果iPhone手機，聲稱這些攻擊與註冊在北大西洋公約組織（NATO）國家、以色列和中國駐俄外交官名下的SIM卡有關。

    儘管如此，莫斯科也被指控策劃自己的網路行動。今年4月，英國國家網路安全中心（NCSC）發出警告，指與俄羅斯軍事情報總局（GRU）相關的駭客，正入侵常見的網路路由器，以竊取電子郵件帳戶及其他線上服務的密碼。

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