烏軍打亂補給線 克里米亞、俄邊境州鬧油荒

1日塞凡堡排隊等加油的車潮。（路透）

烏克蘭持續以無人機攻擊俄羅斯石油基礎設施，以及干擾俄國在烏國東南部的陸路補給路線，導致俄國控制的克里米亞島出現燃料短缺，已實施限量銷售，當地加油站大排長龍。

路透2日報導，在克里米亞最大城、俄羅斯黑海艦隊傳統駐紮地塞凡堡（Sevastopol）的目擊者指出，1日當地加油站前出現長長車龍，居民森琴科（Oksana Senchenko）表示，「我已經兩天沒辦法加油了，昨天沒有汽油，今天我開車在城裡四處找，都沒有汽油，92、95（無鉛汽油）都沒有」。

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俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）表示，當局已限制最普遍的AI-95汽油之銷售，現在民眾得憑燃料券才能加油，他2日呼籲民眾保持耐心、冷靜。

俄國支持的塞凡堡市長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）說，市府正在補給庫存，僅2日以燃料券方式出售汽油，3日將恢復正常供應，他發文說，「這是暫時性的措施」，呼籲「沒有必要」排隊等加油。

除了克里米亞，也有目擊者指出，俄羅斯部分地區加油站也開始限售汽油，包括與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod region）。俄國政府1日也宣布，11月30日前禁止航空燃油出口。

俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來，幾乎每天都面臨烏軍攻擊其石油基礎設施，加上西方制裁，都增加其原油出口成本。

親俄的烏克蘭前國會議員察廖夫（Oleg Tsaryov）指出，連接俄羅斯本土和烏國南部佔領區、以及克里米亞的重要陸路走廊「新俄羅斯公路」（Novorossiya highway），遭烏克蘭攻擊，導致燃料運輸受阻，「克里米亞的燃料正以限量和配給券方式銷售，原因是烏克蘭無人機攻擊那條公路上的運油卡車」。他呼籲民眾冷靜、不要恐慌，稱目前遇到的困難，需要加強安全措施、調整燃料運輸路線來解決。

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