柬埔寨罕見提聯合國強制調解泰柬主權爭議 為開發泰國灣9.4兆元油氣鋪路

柬埔寨外交部長巴速坤將擔任聯合國調解程序的柬國代理人。（歐新社檔案照）

柬埔寨政府2日表示，已根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），啟動強制調解程序，解決該國與泰國長期以來的海域邊界爭議。這項行動旨在為開發兩國爭議海域，估計蘊藏價值高達3000億美元的油氣資源掃除障礙。

路透、彭博2日報導，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）2日表示，已知會聯合國和泰國，正式啟動這項強制調解程序。他說：「我們採取這一步，是為了依照國際法，捍衛柬埔寨主權與海洋權利」。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）同日回應，「我們正以我們自己的方式處理此事」，「我們致力於捍衛我國主權、國家尊嚴和安全，有一套明確的原則指引我們的行動，我們將遵循這套指引」。

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泰柬兩國在泰國灣主張擁有主權之海域，有約2萬7000平方公里為重疊區，而這片海域估計蘊藏將近12兆立方英尺天然氣和7億桶石油，價值達3000億美元（約9.4兆台幣）。阿努廷為兌現競選承諾，上月片面取消2001年為兩國在這起主權爭議提供談判架構的協議。柬國能源部長喬拉達納（Keo Rattanak）上週接受路透訪問時曾指出，伊朗戰爭引發的能源衝擊，已增加解決這起海域主權爭端，以開發海底能源資源的急迫性。

依據《聯合國海洋法公約》，強制調解程序可由獨立專家小組審議爭端，並且提出建議，但是其結論對當事方不具法律拘束力。柬國政府已任命外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）為調解程序代理人，並指定丹麥外交官塔克索—延森（Peter Taksoe-Jensen）和法國學者圖維寧（Jean-Marc Thouvenin）擔任調解人。聲明說，泰國現在有21天時間，任命兩名調解人，之後雙方調解人將選出主席，組成由聯合國秘書長監督的調解委員會。

聯合國海洋法公約強制調解機制過去僅啟動過一次，即2018年解決東帝汶與澳洲的海上邊界爭議。2016年菲律賓就與中國的南海主權爭議提出的是根據該公約仲裁，但中國拒絕參與仲裁。

泰國過去一再拒絕柬國力圖透過國際法院（ICJ）等國際機制處理爭端，堅持應透過雙邊談判解決；該國先前也曾表示，將以《聯合國海洋法公約》為參考架構，同時持續尋求與柬國就劃定海域邊界問題直接談判。

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