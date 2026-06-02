大馬連鎖超市驚見「台灣國旗」 小粉紅崩潰怒轟︰支持台獨別逛！

馬來西亞連鎖超市出現台灣國旗，中國遊客拍片警告不要去逛這間「支持台獨」的超市。（圖擷取自YouTube，本報合成）

去年7月，馬來西亞與中國互免簽證協定正式生效，吸引大批中國人湧入馬國旅遊。近期一名中國遊客抱怨，自己到馬來西亞當地一間連鎖超市，看到店內出現台灣「青天白日滿地紅」國旗，氣得拍片警告所有華人、中國人，絕對不要去逛這間「支持台獨」的超市，消息一出，引發各國網友議論。

長年旅居日本、時常探討同胞迷惑行為背後原因的中國籍YouTuber「小鄭」，昨（1日）分享一名中國男子，在馬來西亞旅遊時出現「玻璃心破裂」的情況。根據該男子拍攝的影片顯示，他到當地知名進口零食專賣連鎖店「MiX Store」消費，並在一排張貼中國五星紅旗的商品貨架中，看到張貼「青天白日滿地紅旗」的台灣商品。

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中國男子聲稱，這個畫面讓「他們很憤怒」，認為此舉代表超市業者「支持台獨」，呼籲所有到馬來西亞旅遊的「華人」與「中國人」，絕對不要到這間超市消費。對此，小鄭翻出中國黨媒《央視》過往報導，顯示中國並未把「青天白日滿地紅旗」定義為台獨，吐槽這名中國遊客，憑什麼自作主張代表所有中國人做政治表態。

小鄭指出，雖然他可以理解中國人到海外旅遊，會為了保護自己不被舉報支持台獨，而做出類似影片中的言行，但是這類言行對海外華人來說，已經明顯被冒犯到。小鄭表示，馬來西亞本來就有許多華人居住，他們雖然是華人但不等於中國人，並且可以有自己的政治立場和身分認同，不用像中國人一樣要處處順應中國政府要求。

影片曝光後，不少馬來西亞網友留言表示，「希望能取消免簽」、「我明天就去那家超市用馬幤去懲罰他支持台灣！」、「馬來西亞人的我，看到中共藤壺也是從靈魂裡覺得不舒服」、「本來都沒有怎麼光顧這店，現在為了支持台灣就去消費一下」、「韭菜是不知道我們馬來西亞的法律是反共的嗎？宣揚共產主義犯法」、「太好了，我是馬來西亞華人，謝謝你告訴我有這麼棒的超市，明天會去看看」。

台灣網友則吐槽，「藤壺除了易碎還易怒」、「中國人好辛苦，付費出國當糾察，又破壞旅遊心情」、「以前說青天白日旗能驅邪我不信，但最近我信了！」、「人家出國是去長見識的，但小粉紅出國是讓別人見識他們的程度有多低」、「所以一家店只要『支持台獨』就會減少極大量的中國人，各位老闆們還不學起來」、「東京街上中國人開的亞洲食品店，在台灣商品標價牌上面也貼台灣國旗啊，東京滿坑滿谷的中國人，到那家店購物的也絕大多數都是中國人，從沒見到有誰氣噗噗，做生意而已」。

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