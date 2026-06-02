搶攻應援商機！日本春水堂推6色「推活台灣下午茶」 網喊：好想去拍照

日本春水堂推出推活版的下午茶，想吃需要事前預約。（圖擷取自@chunshuitang社群平台「X」）

「推活」是祈禱自己的推（偶像、虛擬角色等）能夠有所發展，並向身邊的人宣傳自己的推等，各種應援行為的總稱，有些人會帶著娃娃、立牌到處玩耍到處拍照。如今，日本春水堂也看中了「推活」商機，出了6種顏色的「推活下午茶」，讓一堆日本網友光看到就好心動、好想帶著自己的推去拍照留念。

日本春水堂在官方「X」及官網上說明，因許多顧客喜歡與推周邊商品一起拍照，而準備了可選擇6色桌巾與菜單的「推活台灣下午茶」。1個人要價4300日圓（約新台幣862元），有一籠迷你豆花、迷你湯圓等甜食、一籠迷你割包等鹹食，跟可以選一杯飲料及一杯台灣茶，桌巾顏色有紅色、青色、黃色、綠色、粉色、紫色，要在網路或電話預約時選擇。

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消息一出，吸引不少日本網友紛紛轉推「好想去」、「終於，春水堂推出能進行推活的下午茶」、「雖然不明白為什麼推出推活下午茶，但很適合帶周邊商品去拍照，還是會很高興」、「本來就很想去吃春水堂了，辦推活版不就讓我更想去了嗎」、「好適合推活宅宅前往拍照」、「好想去但愛知縣沒有春水堂啊」。

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