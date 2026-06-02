向億萬富豪課徵5％財富稅 加州公投案掀全美熱議

擔心損傷加州經濟競爭力，加州州長紐森已表態反對開徵富豪稅。（法新社）

為因應聯邦醫療補助大幅縮減所造成的財政壓力，加州正醞釀一項「億萬富豪稅」公投案，擬向州內富豪一次性課徵5%的財富稅。該提案不僅引發政商界激烈辯論，也演變成一場燒錢驚人的政治攻防戰。

川普「大而美法案」後遺症 補助醫療支出

根據美國廣播公司新聞（ABC News）2日報導，加州醫療保健工作者工會（SEIU-UHW）已完成連署門檻，成功將提案送交今年11月選民公投表決。支持者表示，這項措施旨在彌補美國總統川普推動的「大而美法」所造成的聯邦醫療補助削減。

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依據提案內容，加州境內約250名億萬富豪將被課徵一次性5%財富稅。SEIU-UHW估計，未來五年可望為州政府帶來約1000億美元收入，其中約九成將投入醫療保健體系。

SEIU-UHW警告，若無法填補醫療資金缺口，加州醫療體系恐面臨全面崩潰。根據加州預算與政策中心分析，聯邦補助縮減後，加州每年可能損失高達300億美元的醫療補助資金，最多約340萬人恐失去醫療保險保障。

不過，這項提案遭到加州州長紐森及多位州長參選人反對，理由是富豪稅恐削弱加州經濟競爭力。

雙方已投入鉅額資金展開宣傳戰。支持陣營已向「拯救加州醫療保健與公共教育委員會」投入超過3100萬美元。而反對該提案的「建造更美好加州」組織已募得逾1.18億美元資金，其中超過半數來自Google共同創辦人布林。該組織並支持兩項競爭性公投案，分別主打提升政府透明度及保護退休金免於課稅；若其中任何一案獲得比富豪稅提案更高的票數，將可使富豪稅案失效。

「富豪稅」可能推向全美

值得注意的是，反對陣營並未直接以反對富豪稅為主要訴求。美國雪城大學政治心理學教授加達里安分析，此舉可能是刻意避免被塑造成站在億萬富豪一方，而是透過支持較具正面形象的議題來爭取選民認同。

外界認為，這場公投結果不僅將影響加州未來醫療財政與稅制走向，更牽動聯邦政府對富豪財富課稅的討論，即使提案最終未能過關，也已成功將「富豪稅」議題推向全國政治辯論核心。目前，加州聯邦眾議員羅康納已與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯共同提出法案，主張對全美億萬富豪每年課徵5%的財富稅。

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