阿曼中立不管用 華爾街日報：美施壓選邊站 切斷與伊朗外交

美國總統川普（右）去年5月與阿曼副總理塔里克（Asa’ad bin Tariq）會面。（路透檔案照）

美國總統川普上週為伊朗與阿曼間，擬共同管理荷姆茲海峽的傳言警告阿曼後，華爾街日報1日披露，川普政府正在施壓阿曼，要求這個長年在華府與德黑蘭間扮演調停角色的波斯灣國家選邊站，切斷與伊朗的外交關係。

報導指出，伊朗戰爭爆發初期，阿曼官員迅速建立與德黑蘭的祕密溝通管道，阿拉伯國家官員透露，這條溝通管道協助波灣國家重新開放空中走廊，被視為馬斯開特政府在這場戰爭中堅定保持中立的成果。然而，3個月後，這種中立立場開始為阿曼帶來反效果。

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根據美國和阿拉伯官員說法，華府如今愈來愈把阿曼對伊朗的態度，解讀為對美國的敵意表現，已施壓阿曼要在美國和伊朗之間選邊站，切斷與伊朗的外交關係。近日川普政府威脅制裁、甚至轟炸阿曼，原因是一份新的情報評估結論認為，阿曼正計畫與伊朗共同在具有戰略重要性的荷姆茲海峽，向往來船隻收取通行費。阿曼已多次否認有此計畫。

阿曼資訊部長哈拉西（Abdulla Al-Harrasi）拒絕評論美國施壓其切斷與伊朗外交的報導，但表示，「阿曼隨時準備好與美國及所有負責任的夥伴合作，促進區域穩定、遏制干擾，並維護共同戰略利益」。

伊朗戰爭期間，阿曼一直在其長期盟友美國與其強大鄰國伊朗之間拿捏平衡。兩名阿拉伯國家官員透露，這項策略旨在提高達成可長可久和平的可能性。然而，身為這場戰爭交戰雙方都認為可以打交道的阿拉伯國家，阿曼如今正失去立足點，若倒向美國，恐與其他波灣國家一樣，淪為伊朗攻擊目標。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，阿曼到目前為止對伊朗的態度，「為長期以來以外交中立自居的阿曼，招來批評和不受歡迎的關注」，川普政府的威脅「凸顯美方一些人認為阿曼在同情伊朗之觀點」。

戰爭期間通行荷姆茲海峽的船隻，以及該地區多地遭攻擊後，阿曼並未點名譴責伊朗。阿拉伯國家官員表示，阿曼方面稱拒絕直接譴責伊朗，是為了協助徹底結束這場戰爭。另一方面，伊朗在戰爭期間對阿曼的攻擊火力，遠低於對其他區域鄰國。

阿曼長期以來被視為是華府可與之對話的國家，曾在過去華府與德黑蘭的核談判中居間斡旋。不過，美國官員透露，川普政府對馬斯開特政府的不信任，源於開戰前一天，阿曼外交部長在美國媒體上表示，一份旨在避免衝突的核協議「伸手可及，只要讓外交有空間發揮」，然而，當時遠不及達成協議，伊朗也未就限制其核計畫提出有誠意的方案。從那之後，川普政府在任何外交運作上都試圖將阿曼邊緣化。

不過，前述美國官員表示，儘管川普日前說出轟炸阿曼之言，但美國並未真正計畫過，為了阿曼支持伊朗而對其發動攻擊。白宮被詢問對阿曼立場，回應時提到川普在該次內閣會議上的說法。

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