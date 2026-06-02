美中AI暗戰新戰場 中國預測異議系統遭晶片出口禁令卡關

外洩文件顯示，中國企業開發AI預測監控技術時曾受限於高階GPU取得，美國對先進晶片的出口管制是否發揮效果，再度引發關注。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（資料照）

美國近年對中國祭出的高階AI晶片出口禁令，是否真的發揮效果？《紐約時報》引述美國研究人員分析，一批外洩文件指出，一家中國監控技術公司在開發新一代AI監控系統時，曾因缺乏足夠算力而被迫改用較舊、效能較低的模型，顯示美方晶片管制可能已對相關技術發展造成實際影響。

《紐約時報》報導，美國范德堡大學（Vanderbilt University）研究團隊檢視逾10萬份外洩文件後發現，中國企業「積至」（Geedge Networks）近年嘗試利用人工智慧分析位置資料、通訊紀錄及網路活動，建立個人行為檔案，作為開發新一代監控技術的基礎。

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研究團隊指出，文件多次提及圖形處理器（GPU）供應不足問題。由於美國自2024年起收緊高階AI晶片出口限制，相關研發團隊一度無法取得足夠算力支援，只能改採較舊的AI模型與硬體設備。

范德堡大學政治學教授班森（Brett V. Benson）表示，文件顯示算力限制已成為部分中國AI監控計畫面臨的重要障礙。

報導指出，美國官員認為，中國企業目前仍可取得足夠算力支撐現有監控產品，但若進一步發展更複雜的預測型監控系統，尤其涉及大量通訊、影像與網路資料的即時分析，對高階晶片的需求將大幅增加。

加州大學全球衝突與合作研究所（IGCC）資深研究員古德里奇（Jimmy Goodrich）表示，中國安全部門長期面臨「數據過載」問題，而人工智慧能否有效從海量資訊中找出潛在風險，將高度取決於算力規模。

《紐約時報》指出，目前沒有證據顯示相關預測型系統已完成部署，但相關文件顯示，中國企業仍持續投入下一代AI監控技術研發，美中在高階晶片與人工智慧領域的競爭，也正延伸至數位監控戰場。

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