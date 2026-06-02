中國人翻牆驚覺「台灣不過61兒童節」 網反諷：你們不過六四

近期一名中國網友翻牆後，意外得知台灣人從未跟中國一樣過「61兒童節」，對此感到非常震驚。（圖擷取自Threads，本報合成）

許多被中共洗腦教育的激進小粉紅、從未離開「牆內」的中國人，時常用「同根同源」、「兩岸一家親」等歪理情勒台灣人，卻總會在出國或違法翻牆上網後，慘遭現實狠狠打臉。近期一名中國網友翻牆後，意外得知台灣人竟然沒從小就跟中國一起過「61兒童節」，讓他對此震驚不已，消息一出，也掀起大批網友熱議。

昨（1）日中國各地迎接「61兒童節」，一名翻牆使用Meta旗下社群平台Threads的中國網友，為此發文提到他與台灣網友互動時，對方坦言不理解為何中國會歡慶6月1日，還詢問他這一天在中國有什麼節慶或紀念日，這讓從小就過「61兒童節」的他感到非常震驚，「我是今天才知道，台灣那邊的小朋友不過61！」

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對此，不少台灣網友異口同聲指出，「因為不同國家，謝謝」、「不同國家才會節慶不同」、「不同國家不同節日很正常呀」、「一邊一國，因為這樣所以那樣」、「我們不是同一個國家，請多增廣見聞」。還有人翻出61國際兒童節（International Children's Day）設立初衷，是悼念二戰期間被納粹屠殺、全世界所有在戰爭中罹難的兒童，認為共產國家統一選這天「歡慶」，莫名感到毛骨悚然。

歌手徐小花等網友則吐槽，中國人堅持30多年「不過6月4日」、「5月變成35日」這點，「我也很訝異，中國那邊不紀念六四」、「中國的大朋友，老朋友也不過六四，六四國定消失日」、「我以為你們過得是8964 ，6月4號是你們值得紀念的日子」、「天啊，我是今天才知道，中共那邊的大人小朋友都不過六四！」、「笑死，中國提台灣然後說不提政治，天啊，我今天才知道，中國人不能提政治」。

根據史料記載，中國國民黨1949年打輸中國共產黨、率軍逃難到台灣後，中國共產黨在統治中國期間，將國民黨執政歷史、存在痕跡逐一抹消殆盡。其中，由中華民國南京國民政府行政院長孔祥熙提議的「4月4日兒童節」，中國共產黨為配合蘇聯、東德、東方集團及其他共產黨國家，於1950年將中國的兒童節更改為6月1日。

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