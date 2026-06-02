美伊談判陷僵局 伊朗副司令：戰爭不可避免

伊朗高級軍官表示，美國和伊朗的談判似乎陷入僵局，雙方敵對行動不可避免。（美聯社）

1位伊朗高級軍官今（2日）表示，因為美國和伊朗旨在結束中東戰火的談判似乎陷入僵局，所以伊朗與美國的敵對行動不可避免。

根據《法新社》報導，伊朗中央軍事指揮部副司令阿薩迪（Mohammad Jafar Assadi）指出，美國要求伊朗徹底投降，而伊朗人民永遠不會投降。伊朗不投降，戰爭就不可避免。

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值得注意的是在阿薩迪說出此話前，美國與伊朗才爆發衝突。

《美聯社》稱美軍5月31日對伊朗南部格魯克（Geruk）地區及格什姆島（Qeshm Island）發動空襲，摧毀多處防空設施與地面控制站。

美國指出，此次行動是回應伊朗之前在國際空域擊落1架美軍MQ-1「掠食者」（Predator）無人機，並強調遭攻擊目標涉及威脅區域航運安全的軍事設施。

伊朗之後也襲擊駐有美軍的科威特基地。科威特6月1日稱，防空系統攔截來自境外的飛彈與無人機。

美國證實2枚射向駐科威特美軍基地的彈道飛彈被攔截，並補充沒有美軍在此事件中傷亡。

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