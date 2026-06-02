為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    薔蜜颱風襲日！九州首當其衝 氣象廳首次發布4級氾濫危險警報

    2026/06/02 15:51 即時新聞／綜合報導
    薔蜜颱風侵襲日本，下午中心已經來到九州南方近海，預計將橫掃東日本一帶。（圖擷自日本氣象廳）

    薔蜜颱風侵襲日本，下午中心已經來到九州南方近海，預計將橫掃東日本一帶。（圖擷自日本氣象廳）

    薔蜜颱風侵襲日本，台灣時間今（2日）下午中心已經來到九州南方近海，預計將橫掃東日本一帶，日本氣象廳更針對宮崎縣發布第4級的氾濫警報，是新制度上路以來首度發布的第4級的氾濫警報。

    根據日本氣象廳觀測顯示，薔蜜颱風今下午2點的中心位置在種子島西北西方約40公里處，以每小時35公里速度向東北方移動，預計中心在掃過九州、四國近海後，在本州和歌山縣登陸。

    薔蜜颱風為九州地區帶來風雨，宮崎縣日南市24小時累積雨量達295毫米，宮崎市田野累積雨量達280毫米，打破6月紀錄。鹿兒島縣奄美市觀測到每秒23.5公尺強風。

    日本氣象廳更針對宮崎縣廣渡川水系的廣度川、酒谷川發布史上第一次的第4級的氾濫危險警報，這次在上月28日進行大幅改版後新設立的警報等級，而這也是該制度上路以來首次發布。

    提醒當地民眾河川已達達氾濫危險水位，有發生氾濫之虞。所謂的「第4級」，代表已達到居住在危險地區的民眾必須立即避難的狀況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播