薔蜜颱風襲日！九州首當其衝 氣象廳首次發布4級氾濫危險警報

薔蜜颱風侵襲日本，下午中心已經來到九州南方近海，預計將橫掃東日本一帶。（圖擷自日本氣象廳）

薔蜜颱風侵襲日本，台灣時間今（2日）下午中心已經來到九州南方近海，預計將橫掃東日本一帶，日本氣象廳更針對宮崎縣發布第4級的氾濫警報，是新制度上路以來首度發布的第4級的氾濫警報。

根據日本氣象廳觀測顯示，薔蜜颱風今下午2點的中心位置在種子島西北西方約40公里處，以每小時35公里速度向東北方移動，預計中心在掃過九州、四國近海後，在本州和歌山縣登陸。

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薔蜜颱風為九州地區帶來風雨，宮崎縣日南市24小時累積雨量達295毫米，宮崎市田野累積雨量達280毫米，打破6月紀錄。鹿兒島縣奄美市觀測到每秒23.5公尺強風。

日本氣象廳更針對宮崎縣廣渡川水系的廣度川、酒谷川發布史上第一次的第4級的氾濫危險警報，這次在上月28日進行大幅改版後新設立的警報等級，而這也是該制度上路以來首次發布。

提醒當地民眾河川已達達氾濫危險水位，有發生氾濫之虞。所謂的「第4級」，代表已達到居住在危險地區的民眾必須立即避難的狀況。

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