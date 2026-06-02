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    首頁 > 國際

    颱風「薔蜜」掃日本 「POKÉPARK KANTO」緊急宣布3日休園

    2026/06/02 15:31 即時新聞／綜合報導
    因颱風「薔蜜」逼近，寶可夢首座戶外常設設施「POKÉPARK KANTO」3日將採取臨時休園措施。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    因颱風「薔蜜」逼近，寶可夢首座戶外常設設施「POKÉPARK KANTO」3日將採取臨時休園措施。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    寶可夢首座戶外常設設施「POKÉPARK KANTO」（位於讀賣樂園內）官方網站於2日進行更新，宣布因颱風「薔蜜」逼近，3日將採取臨時休園措施。

    Oricon News》報導，官方網站表示：「衷心感謝各位一直以來對POKÉPARK KANTO的愛護。因應颱風逼近，在最優先考量顧客安全的前提下，我們將於以下日程進行臨時休園。」並說明明日3日將全天休園。

    針對已購買門票的遊客，官方說明：「關於臨時休園日的門票，我們將進行取消作業並全額退款。詳細資訊將另行發送至您註冊的電子郵件信箱。恕無法受理變更日期之需求。造成不便敬請見諒，還請重新購買您期望日期的門票。」

    此外，關於後續的營業安排，預計自6月5日起恢復正常營業。

    「POKÉPARK KANTO」是在讀賣樂園內，除了對既有設施進行大規模改建外，並全新開發未利用區域，所打造出面積約2.6公頃的全新園區。遊客可在這座棲息著超過600隻寶可夢的「森林」與「城市」中展開冒險體驗，是一處能為所有訓練家帶來難忘發現、充滿寶可夢的訓練家專屬區域。

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