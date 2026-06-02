美擬擴大歐洲核武部署 協議尚未達成

知情人士稱美國正討論是否在更多歐洲北約成員國部署核武，但擴大美國核武部署協議尚未達成。圖為示意圖。（路透）

《金融時報》今（2）日引述3位知情人士的話稱，美國正討論是否在更多歐洲北約成員國部署核武，但擴大美國核武部署協議尚未達成。

根據《路透》報導，知情人士告訴《金融時報》，美國官員已表示願意在目前部署核能力飛機的6個國家外向更多國家部署核武，此舉將涉及更多國家接納美國的「雙重能力戰機」（DCA）。

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「雙重能力戰機」是既能執行傳統常規轟炸，亦能掛載戰術核武進行打擊的戰機。《金融時報》稱，關於擴大此類核武部署範圍的協議尚未達成。

《金融時報》補充，包括波蘭和一些波羅的海國家，對可能部署「雙重能力戰機」基地感興趣，並補充說北約內部正在進行相關討論。

《路透》未能立即核實該報導。美國白宮、五角大廈和北約都未立即回應置評請求。

值得注意的是，美國五角大廈負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）先前曾公開表示，即使歐洲盟國在常規部隊方面發揮主導作用，美國仍將繼續使用核武保護北約成員國。

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