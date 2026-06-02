為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美擬擴大歐洲核武部署 協議尚未達成

    2026/06/02 15:00 編譯謝宜哲／綜合報導
    知情人士稱美國正討論是否在更多歐洲北約成員國部署核武，但擴大美國核武部署協議尚未達成。圖為示意圖。（路透）

    知情人士稱美國正討論是否在更多歐洲北約成員國部署核武，但擴大美國核武部署協議尚未達成。圖為示意圖。（路透）

    《金融時報》今（2）日引述3位知情人士的話稱，美國正討論是否在更多歐洲北約成員國部署核武，但擴大美國核武部署協議尚未達成。

    根據《路透》報導，知情人士告訴《金融時報》，美國官員已表示願意在目前部署核能力飛機的6個國家外向更多國家部署核武，此舉將涉及更多國家接納美國的「雙重能力戰機」（DCA）。

    「雙重能力戰機」是既能執行傳統常規轟炸，亦能掛載戰術核武進行打擊的戰機。《金融時報》稱，關於擴大此類核武部署範圍的協議尚未達成。

    《金融時報》補充，包括波蘭和一些波羅的海國家，對可能部署「雙重能力戰機」基地感興趣，並補充說北約內部正在進行相關討論。

    《路透》未能立即核實該報導。美國白宮、五角大廈和北約都未立即回應置評請求。

    值得注意的是，美國五角大廈負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）先前曾公開表示，即使歐洲盟國在常規部隊方面發揮主導作用，美國仍將繼續使用核武保護北約成員國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播