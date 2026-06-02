從首富到慈善家都是設計好的？WSJ揭比爾蓋茲公關帝國崩解內幕

微軟創辦人比爾蓋茲多年來建立的公眾形象正面臨考驗。（美聯社資料照）

微軟創辦人比爾蓋茲多年來成功從強勢企業家轉型為全球慈善家，美國《華爾街日報》最新長篇調查報導指出，隨著已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件持續曝光，以及婚外情爭議再度受到檢視，這套由專業團隊長年經營的形象工程正面臨空前挑戰。

《華爾街日報》引述多名現任與前任員工說法指出，比爾蓋茲身邊長期有專責團隊負責管理其公眾形象，甚至準備依照其身形打造的人體模型，用於公開活動前測試服裝搭配。團隊在外部辦公室存放大量毛衣、襯衫與眼鏡，希望塑造出溫和、可信且平易近人的形象。

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報導指出，這套形象策略協助比爾蓋茲逐漸擺脫微軟反壟斷時代強勢企業家的印象，轉型為全球慈善事業的重要代表人物。2019年一項國際民調中他甚至名列全球最受敬佩人物榜首。

艾普斯坦文件與婚外情爭議 重創多年經營聲譽

然而，隨著艾普斯坦相關文件持續公開，外界對比爾蓋茲與這名已故性犯罪者的往來再度聚焦。《華爾街日報》指出，司法部文件顯示，艾普斯坦掌握比爾蓋茲部分婚外情相關資訊，其中包括先前媒體曾報導、涉及俄羅斯橋牌選手的關係。

此外，在蓋茲與梅琳達．蓋茲（Melinda French Gates）離婚期間，也曾出現涉及20多段婚外情的指控。梅琳達過去曾公開表示，比爾蓋茲與艾普斯坦的關係是兩人婚姻出現裂痕的重要原因之一。

報導並披露，比爾蓋茲團隊曾深度參與Netflix紀錄片製作過程。根據內部文件，相關人員向製作團隊提出長達9頁的修改意見，包括刪除部分出場人物、調整鏡頭安排，以及修改呈現方式。

《華爾街日報》指出，相關文件顯示團隊對蓋茲公眾形象高度重視，而基金會與私人辦公室多年來也持續透過民調追蹤公眾對蓋茲的好感度、信任度與影響力評價。

面對爭議持續延燒，比爾蓋茲已同意於7月出席美國聯邦眾議院監督委員會安排的自願性質詢，說明他與艾普斯坦的往來情況。基金會也已宣布啟動外部審查。

蓋茲發言人重申，比爾蓋茲未參與艾普斯坦任何非法活動，並表示他早已承認與艾普斯坦接觸是個錯誤。對於部分電子郵件中涉及感染性病的說法，發言人則駁斥為「絕對荒謬且完全虛假」。

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