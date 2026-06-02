8年釀3起！韓軍工大廠「韓華航空航太」爆炸5死 民怒：以為戰爭了

南韓「韓華航空航太（Hanwha Aerospace）」1日驚傳旗下工廠發生爆炸。（美聯社）

南韓「韓華航空航太（Hanwha Aerospace）」1日旗下大田工廠發生爆炸事故，造成5死2傷，其中2名死者年僅20多歲；該廠是南韓生產、開發火箭和飛彈推進器等的國家安保設施，也是安保等級最高的「甲級」設施，但由於這是2018年以來發生第3次爆炸事故，事後飽受安全管理缺陷批評。

綜合韓媒報導，警消部門表示，事發上午11時許，當時7名工作人員正按作業標準用水清洗沾有推進劑（火藥）的工具，期間發生不明原因爆炸，消防部門隨後出動逾百人力滅火，於下午1時許完全撲滅。此次事故導致地上1層、約165坪的56號廠房完全燒毀。

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爆炸發生後，工廠冒出滾滾白煙，119接到30多起報警電話，稱「聽到3次爆炸聲」，「濃煙竄很高，大田市中心都能看到」，還有民眾表示，「以為爆發戰爭了」。

消防部門透露，5名遇難者在同一區域被發現，其中2名50多歲，1名30多歲，2名20多歲；2名傷者中，有1人全身燒傷，情況危急，另1人頸部輕度燒傷。韓華方面表示，7名死傷者均為（非研究員的）工作人員，不便公開具體身分。

據指出，該工廠在2018年、2019年曾發生過爆炸事故，分別造成5人和3人死亡。對於時隔7年後又發生傷亡事故，韓華集團和韓華航空航天發聲明稱，「5名寶貴的員工不幸遇難，我們對此深感悲痛和惋惜。在此向國民低頭致歉。」目前警方已成立專案組，將對事故原因等展開調查。

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