停火協議還沒簽！ 伊朗飛彈再襲科威特美軍基地

法塔赫-110（Fateh-110）短程彈道飛彈是伊朗主要彈道飛彈之一。伊朗近日向科威特境內美軍基地發射飛彈報復美軍空襲，使原本持續推進的停火談判再添變數。（法新社資料照）

美伊停火協議尚未正式落實之際，雙方軍事衝突仍未降溫。美軍5月31日空襲伊朗南部軍事設施後，伊朗6月1日向駐有美軍的科威特基地發射飛彈與無人機，美方表示成功攔截2枚彈道飛彈，未傳出人員傷亡。雙方報復行動持續升高，停火協議能否落實仍有待觀察。

根據《美聯社》報導，美國中央司令部表示，美軍5月31日對伊朗南部格魯克（Geruk）地區及格什姆島（Qeshm Island）發動空襲，摧毀多處防空設施與地面控制站。美方指出，此次行動是回應伊朗日前在國際空域擊落1架美軍MQ-1「掠食者」（Predator）無人機，並稱遭攻擊目標涉及威脅區域航運安全的軍事設施。

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伊朗飛彈射向科威特 彈體印有「美軍滾出中東」標語

科威特政府6月1日凌晨通報，防空系統攔截來自境外的飛彈與無人機。美方隨後證實，成功攔截2枚射向駐科威特美軍基地的彈道飛彈。伊朗伊斯蘭革命衛隊則表示，此次行動是為報復美軍摧毀其島上通訊設施。伊朗國營媒體公開畫面顯示，部分飛彈彈體貼有美國總統川普照片，並印有「直到最後一名美軍滾出中東」字樣。

美國總統川普透過社群媒體宣稱，美伊雙方針對停火與重開荷姆茲海峽的談判「正以快速步伐進行」，副總統范斯（JD Vance）也暗示談判已進入擬定核計畫大綱的階段。然而，伊朗外交部發言人巴格埃（Esmail Baghaei）隨即否認協議已敲定，並反駁美方在談判中政策反覆，直言雙方是在極度缺乏互信的氛圍下進行磋商。

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