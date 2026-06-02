因應中東戰火衝擊 澳洲提高最低工資

澳洲將從7月1日起把每週最低工資上調至1004.90澳元。圖為澳洲總理艾班尼斯。（路透）

由於遭到中東戰火衝擊，澳洲通貨膨脹加速。澳洲獨立的工資制定機構今（2）日稱，該國收入最低的工人將從7月起獲得4.75%加薪，與央行預測的通膨漲幅大致一致。

根據《路透》報導，澳洲公平工作委員會表示，從7月1日起每週最低工資將上調至1004.90澳元（約台幣2.2萬元），即每小時26.44澳元（約台幣594元），這項決定將影響約300萬工人。

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澳洲公平工作委員會指出，澳洲儲備銀行收緊貨幣政策無疑將在未來1年拖累經濟成長，並指出由於中東戰火擾亂石油供應，通膨已經加速。

澳洲公平工作委員會聲稱，委員會考慮到各種因素後得出結論，在當前情況下為員工實際加薪既不切實際也不負責任。但委員會仍認為，至少應確保工人的實際收入水平不低於2025年7月1日的水平。

澳洲第一季消費者物價通膨率為4.1%，預計6月達到4.8%的峰值，遠高於央行2%至3%的目標區間。

由於能源價格飆升，澳洲央行今年已3度升息，目前利率已達4.35%，扭轉了去年的寬鬆政策。

另外對利率敏感的數據顯示，澳洲消費者需求正在降溫，4月家庭支出下降，房價趨於平穩，失業率小幅上升。

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