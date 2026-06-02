為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    因應中東戰火衝擊 澳洲提高最低工資

    2026/06/02 12:07 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲將從7月1日起把每週最低工資上調至1004.90澳元。圖為澳洲總理艾班尼斯。（路透）

    澳洲將從7月1日起把每週最低工資上調至1004.90澳元。圖為澳洲總理艾班尼斯。（路透）

    由於遭到中東戰火衝擊，澳洲通貨膨脹加速。澳洲獨立的工資制定機構今（2）日稱，該國收入最低的工人將從7月起獲得4.75%加薪，與央行預測的通膨漲幅大致一致。

    根據《路透》報導，澳洲公平工作委員會表示，從7月1日起每週最低工資將上調至1004.90澳元（約台幣2.2萬元），即每小時26.44澳元（約台幣594元），這項決定將影響約300萬工人。

    澳洲公平工作委員會指出，澳洲儲備銀行收緊貨幣政策無疑將在未來1年拖累經濟成長，並指出由於中東戰火擾亂石油供應，通膨已經加速。

    澳洲公平工作委員會聲稱，委員會考慮到各種因素後得出結論，在當前情況下為員工實際加薪既不切實際也不負責任。但委員會仍認為，至少應確保工人的實際收入水平不低於2025年7月1日的水平。

    澳洲第一季消費者物價通膨率為4.1%，預計6月達到4.8%的峰值，遠高於央行2%至3%的目標區間。

    由於能源價格飆升，澳洲央行今年已3度升息，目前利率已達4.35%，扭轉了去年的寬鬆政策。

    另外對利率敏感的數據顯示，澳洲消費者需求正在降溫，4月家庭支出下降，房價趨於平穩，失業率小幅上升。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播