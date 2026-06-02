薔蜜颱風撲日 九州等地取消326架航班

受到薔蜜颱風影響，日本各大航空公司2日取消326架航班，大部分是九州地區起降航班。（圖擷自日本氣象廳官網）

受到薔蜜颱風侵襲影響，日本各大航空公司今（2日）取消326架航班，其中大部分都是在九州地區起降的班機，新幹線列車從今天晚間開始也可能會停駛。

據《NHK》報導，日本航空（JAL）取消往返鹿兒島機場、宮崎機場和高松機場的170架航班；全日空（ANA）取消鹿兒島機場、宮崎機場等地起降的67架航班。

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其他還有Solaseed航空取消26架、天馬航空取消21架、琉球空中通勤（RAC）取消18架、捷星日本航空取消8架、樂桃航空和日本越洋航空（JTA）都取消6架、富士夢幻航空取消2架。

日本各大航空公司表示，受到颱風移動路徑的影響，可能還會有更多航班取消或延誤，旅客最好前往官網了解班機最新情況。

另外，東海道新幹線從今天晚間至明天（3日）凌晨，部分路線可能會停駛或延誤；山陽新幹線與九州新幹線基本上是照常營運，但依照颱風路徑可能會有停駛或誤點；明天凌晨至晚間，首都圈列車可能會停駛或延誤。

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