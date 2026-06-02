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    首頁 > 國際

    傳伊朗暫停與美國談判　川普發文稱仍持續進行

    2026/06/02 03:06 中央社

    伊朗媒體稍早報導，德黑蘭當局已暫停與華府的談判，以抗議以色列在黎巴嫩的行動。美國總統川普今天則發文表示，與伊朗的談判仍持續進行。

    川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文稱：「與伊朗伊斯蘭共和國的談判正以迅速的步伐持續進行。感謝各位對此事的關注！」

    川普說：「我與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行了一次非常有成效的通話，將不會有軍隊前往（黎巴嫩首都）貝魯特，任何正在途中的軍隊也都已經折返。」

    川普也表示：「同樣地，透過高層代表，我與真主黨（Hezbollah）進行了非常良好的通話，他們已同意停止所有砲火，也就是以色列不會攻擊他們，他們也不會攻擊以色列。」

    伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）今天報導，伊朗已暫停與美國的談判，以抗議以色列在黎巴嫩的行動。

    報導指出：「以色列政權持續在黎巴嫩發動攻擊，而黎巴嫩本就是停火前提之一，如今包括黎巴嫩在內，停火在所有戰線都被違反，有鑑於此，伊朗談判團隊暫停『透過調解人進行的會談及文件交換』。」

    塔斯尼姆通訊社今天報導，伊朗要求以色列立即停止在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩的戰爭，並要求以軍全面撤出黎巴嫩。

    報導進一步指出：「在伊朗及抵抗陣營對這些事項的立場獲得滿足前，將不會有任何談判。」

    今年2月28日，美國聯手以色列向伊朗發起軍事行動，戰火很快席捲了中東地區。美伊自4月初停火以來多次爆發零星交火，兩國停火談判迄今懸而未決。（編譯：劉淑琴）1150602

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