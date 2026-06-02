川普駁斥德黑蘭停談傳聞 宣稱談判「正快速推進」

儘管伊朗聲稱為了抗議以色列在黎巴嫩的攻勢，已暫停與美國的談判，但美國總統川普表示，與伊朗的談判正「快速向前推進」。（路透檔案照）

儘管伊朗聲稱為了抗議以色列在黎巴嫩的攻勢，已暫停與美國的談判，但美國總統川普1日仍表示，與伊朗的談判正「快速向前推進」。

在發布另一篇聲明宣稱以色列與黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）已同意降低衝突後不久，川普隨即在其自家社群平台「真實社群」發文表示：「與伊朗伊斯蘭共和國的談判正持續進行中，且步伐迅速。」

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在與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，並透過調停者與真主黨進行溝通後，川普宣布，以色列與真主黨已同意減緩戰鬥。

伊朗已表明，將暫停與美國的談判，以抗議以色列在黎巴嫩的攻勢；在雙方於脆弱的停火協議期間發生衝突之際，此舉恐使與華府的談判面臨破裂風險。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，在單一戰線上公然違反停火協議，即是違反所有戰線的停火協議，美國與以色列將對此承擔責任。與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim）聲稱，德黑蘭當局正暫停參與旨在結束荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖的談判。

川普告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），尚未接獲伊朗暫停談判的通知，但他暗示自己並不反對暫停協商，「如果你想知道真相，我認為我們談得太多了。我認為保持沉默會很棒，而且這可能會持續很長一段時間。」

川普說，如果談判破裂，美國不會立即展開另一輪軍事行動，但將維持對伊朗港口的封鎖，「這並不表示我們要去那裡到處投擲炸彈。我們只會保持沉默。我們將維持封鎖。」

談判表面上的破裂，發生在美國於上週末襲擊伊朗雷達與無人機據點之後；而德黑蘭當局1日表示，已透過鎖定科威特境內的一座軍事基地進行反擊，並聲稱該基地參與美國的行動。

伊朗暫停談判的舉動，顯示德黑蘭當局對以色列進攻黎巴嫩的憤怒；隨著以色列向貝魯特南郊居民發布撤離令，以軍攻勢在1日有加劇的趨勢。

伊朗軍方警告，如果納坦雅胡執意轟炸貝魯特或其南郊達希耶（Dahieh），以色列北部居民及以色列境內其他地方的軍事目標，都將遭到攻擊。塔斯尼姆通訊社報導，德黑蘭將要求葉門叛軍「青年運動」（Houthis）在紅海南端入口的曼德海峽（Bab al-Mandab strait），發動第二波海上封鎖。

緊張局勢導致油價再度上漲，已接近每桶100美元。

伊朗首席談判代表兼國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，美國對伊朗港口的封鎖，以及以色列在黎巴嫩的行動，是「美國不遵守」停火協議的明確證據，「每個選擇都有代價，帳單終究會來。一切都會水落石出。」

自雙方停火於4月初生效以來，美國與伊朗持續互相發動襲擊。這場撲朔迷離的外交談判，在5月29日似乎已接近達成協議，不料川普踩了煞車，要求修改協議草案。

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