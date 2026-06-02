澤倫斯基幕僚長：冬季前達成終戰協議「切實可行」

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長布達諾夫表示，他認為在冬季前達成結束對俄羅斯戰爭的協議，是一個「切實可行」的結果。（彭博檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚長布達諾夫（Kyrylo Budanov）1日表示，他認為在冬季前達成結束對俄羅斯戰爭的協議，是一個「切實可行」的結果。

路透報導，澤倫斯基在5月31日播出的專訪中表示，由於基輔的戰略地位已經提升，他希望在冬季來臨之前，推進與俄羅斯確保和平的談判；這項談判在最近幾個月已陷入停滯。

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由於美國將焦點轉向伊朗的衝突，由華府斡旋、旨在朝向和平協議推進的談判，目前已陷入停頓。

布達諾夫表示，他預計美國代表團將在近期訪問莫斯科與基輔，但並未提供進一步細節。

他在一場記者會上告訴記者：「這是總統的指示：試圖盡快結束這場戰爭……最好是在冬季之前。在我看來，這絕對是正確、及時且切實可行的。」

澤倫斯基與其他烏克蘭官員表示，俄國軍隊在地面上的推進速度已經減緩，烏克蘭則加強在俄國境內的長程打擊行動，主要鎖定其石油工業。

一名烏克蘭高階指揮官上週表示，烏克蘭有6個月的窗口期可以奪取戰場主動權，並為和平談判增加籌碼。

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