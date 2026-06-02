OECD：中國15大關鍵產業獲國家補貼 逾全球同業3至8倍

經濟合作暨發展組織（OECD）1日發布報告指出，在2005年至2024年間，15個關鍵工業領域的中國企業所獲得的國家支持，遠遠超過其國際競爭對手。（法新社檔案照）

根據經濟合作暨發展組織（OECD，簡稱經合組織）1日發布的報告，在2005年至2024年間，15個關鍵工業領域的中國企業所獲得的國家支持，遠遠超過其國際競爭對手。

法新社報導，根據OECD「製造業集團與工業企業」（MAGIC）資料庫彙整的數據，僅在2024年，這15個產業就獲得1080億美元的支持。

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報告指出，在2005年至2024年間，「保守估計，中國企業獲得的政府支持，平均是OECD國家企業的3到8倍。」「這些補貼也遠高於巴西、印度與印尼等非OECD經濟體企業所獲得的支持。」

總部設於巴黎、擁有38個成員國的OECD表示，其「保守」估計是基於這15個產業中最大企業的公開揭露資訊；這些產業支撐全球經濟的各個層面。

OECD將直接補貼、稅收減免，以及來自銀行和公營金融機構的優惠貸款（有時低於其基準放款利率），均視為政府支持。

OECD表示：「對中國企業而言，其全球市占率的成長，有將近60％可歸因於他們所獲得的補貼。」

報告進一步指出，20年來，中國企業在太陽能板、造船與鋼鐵等產業，取得龐大的市占率，這並非因為他們比美國或歐洲的競爭對手更優秀，而是因為他們獲得無與倫比的國家支持。

在補貼的幫助下，這些企業有更多的財務餘裕，來投資新的生產基地，有更多時間來實現獲利，並在面對經濟逆境時獲得更大的支持，導致某些產業的產能過剩，壓低全球價格，進而損害其他國際業者的利益。

OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）在記者會上表示：「就像體育競賽中使用禁藥一樣，補貼的風險在於它幫助生產力較低的參與者，以犧牲更優秀、更創新且更有效率的參與者為代價，不公平地贏得勝利。」補貼增加了市占率，但並未帶來生產力或獲利能力的顯著提升，「企業贏得市占率，憑藉的不是更有效率或更創新，而是獲得更大量的補貼。」

OECD調查的產業包括航太與國防、鋁業、汽車製造、水泥、化學品、肥料、玻璃與陶瓷、重機械、半導體、造船、太陽能光電板、鋼鐵、電信設備、軌道車輛，以及風力發電機等。

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