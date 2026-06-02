生技產業成美中對抗新戰場 國會議員憂製藥巨頭過度依賴中國 恐重演稀土箝制劇本

美國藥廠輝瑞（Pfizer）將向中國蘇州的信達生物支付6.5億美元，以獲取數款癌症藥物，成為最新一家宣布與中國生技公司合作開發藥物的美國製藥巨擘。（路透檔案照）

英國「金融時報」5月31日報導，美國國會議員與部分投資人對美國製藥公司日益依賴中國發出警告，擔心中國可能會在新藥供應鏈中複製稀土的劇本，使得針對中國生技投資實施國家安全限制的可能性大幅提高。

報導指出，輝瑞（Pfizer）已成為最新一家宣布與中國生技公司合作開發藥物的美國製藥巨擘。輝瑞上週表示，將向總部位於蘇州的信達生物（Innovent Biologics）支付6.5億美元，以獲取數款癌症藥物。若達到商業與監管目標，該交易對信達生物的總價值將高達105億美元。

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5月21日，共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）要求財政部長貝森特（Scott Bessent），將生物技術納入2025年的一項國家安全法案中，該法案旨在限制美國對包括中國在內等國家的投資。

穆勒納爾特別點出百時美施貴寶（BMS）5月12日與中國藥廠恆瑞醫藥達成的交易。該交易將為恆瑞的藥物支付9.5億美元，並給予該公司與BMS共同開發藥物的選擇權，震驚製藥界人士。

身為眾院「美中戰略競爭特別委員會」主席的穆勒納爾指出，美國資金與技術正危險地湧入中國的生物科技領域，「我敦促財政部對涉及製藥知識產權授權的交易，給予特別考量。」與此同時，美國國際貿易委員會（ITC）正在調查中國政府對其生技企業的潛在國家支持，將對美國公司造成何種影響。

由於面臨暢銷藥物專利到期的壓力，歐洲與美國的製藥巨頭紛紛轉向中國尋求研發支持。2025年，中國藥廠向海外出售資產的交易數量創下歷史新高。根據數據供應商Evaluate的資料，今年迄今，艾伯維（AbbVie）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、禮來（Eli Lilly）、諾華（Novartis）及賽諾菲（Sanofi）等藥廠，已向中國公司支付合計25億美元的前期現金，以獲取藥物。雖然這些交易不包括股權投資，但若藥物達到特定目標，對中國公司而言價值將高達數十億美元。

生技界人士已對製藥業依賴中國敲響警鐘。美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長今年稍早曾表示：「我們在藥品領域面臨的最大威脅就是中國。」

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