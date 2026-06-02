為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法聯手夥伴扣押俄影子艦隊油輪 突擊隊直升機垂降登船

    2026/06/02 00:58 中央社
    法國政府今天表示，昨天在大西洋扣押一艘疑似屬於俄羅斯的油輪。（擷自x平台影片）

    法國政府今天表示，昨天在大西洋扣押一艘疑似屬於俄羅斯的油輪。（擷自x平台影片）

    法國政府今天表示，一艘疑似屬於俄羅斯的油輪昨天在大西洋遭到扣押。這是最新一起針對俄國利用「影子艦隊」（Shadow Fleet）來規避國際制裁所採取的查緝行動。

    法新社報導，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，數個西方國家已對數百艘「影子艦隊」船隻祭出制裁。受到歐盟制裁、被認為屬於俄羅斯「影子艦隊」的船隻有近600艘。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）譴責各國查扣與俄羅斯相關船隻是「海盜行徑」。

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，這艘名為「塔戈爾號」（Tagor）的油輪昨天上午在法國、英國和其他夥伴國的協助下，於國際海域上被扣押。法國當局指出，這艘船是從俄羅斯西北部的莫曼斯克（Murmansk）啟航。

    馬克宏說：「這些不遵守最基本航行規範的船隻，也對環境及所有人的安全構成威脅。」他同步發布一段這次查扣行動的影片，畫面顯示突擊隊員從直升機垂降至俄國油輪上。

    他指出：「船舶規避國際制裁、違反海洋法，並為俄羅斯持續4年多對烏克蘭的戰爭提供資金，這是不可接受的。」

    法國大西洋海事局表示，這起扣押行動發生在不列塔尼（Brittany）以西外海超過740公里處。

    海事局發言人指出，這艘油輪冒用喀麥隆的國旗，原定駛向非洲國家喀麥隆西部的濱海城市林貝（Limbe）。

    海事局指出：「審查相關文件後，確認對該船所懸掛國旗合法性的懷疑屬實。」船上共有23名船員，目前油輪正由法國海軍護送前往指定地點，以便進一步檢查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播