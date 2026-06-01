稱外界苛責讓美伊談判受阻 川普：放輕鬆「一切都會處理好」

美國總統川普指出，反對者對美伊談判的政治批評加大協商難度。（路透）

美國與伊朗協商一波三折。美國總統川普在真實社群發文表示，伊朗渴望達成協議，且內容有益於美國及其志同道合者，但民主黨和部分共和黨人士的苛刻批評，使得他在協商上遇到阻礙，要求外界「坐好並放輕鬆，一切在最終都會處理得當。」

原先傳出美國與伊朗談判代表達成基本共識，有望簽署協議結束戰爭。紐約時報與Axios新聞網5月29日報導，川普將一份用詞「較強硬」的協議新框架，發回給德黑蘭考慮約3天。

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以色列與黎巴嫩激進組織真主黨交火為美伊停火協議另一談判癥結點。以色列總理辦公室指控真主黨不斷違反兩國在4月底達成的停火協議。5月31日指示部隊進一步深入推進黎巴嫩後，總理納坦雅胡1日下令對真主黨主要據點、黎國首都貝魯特南部地區發動攻擊。

以黎戰爭加劇 伊朗轟美國不甩停火協議

路透引述美國官員說法，美國國務卿魯比歐與黎巴嫩總統奧恩和納坦雅胡溝通，商討兩國外交協商事務，並提出使局勢逐步降溫的計畫。伊朗首席談判代表卡利巴夫1日表示，海上封鎖以及黎巴嫩戰事加劇，清楚證明美國並不遵守停火協議。

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