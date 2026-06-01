離譜！上海男子打造假地鐵高薪職缺騙局 14人白忙數月

上海發生求職騙局，14員工在男子「安排」在地鐵站工作數月後，才發現自己在上假班。（示意圖，路透）

中國經濟疲軟，青年失業率居高不下，許多人都希望找到收入穩定的工作，因此讓詐騙份子有可趁之機。《香港01》報導，上海先前發生1宗極其荒誕的求職騙局，14名員工在1名男子「安排」下於地鐵站工作數月後，竟發現自己在上假班。這名男子最後被判刑和罰款。

2024年6月，上海錢姓男子在酒席上戲言，稱他的親戚承包了上海地鐵5號線的第三方服務，現需招收第三方工作人員，有意入職者可找他幫忙。姚姓民眾等14人對這份工作很是心動，主動找錢姓男子牽線搭橋。

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錢姓男子騎虎難下，只能捏造職缺，安排14人到地鐵站工作，聲稱給14人安排月薪約6800元人民幣（新台幣3.15萬元）的「工作」，並謊稱工作內容是到上海地鐵5號線奉賢段的幾個地鐵站，檢查站內工作人員上班情況、為老幼病殘人士提供幫助、協助乘客搬運行李等。

錢姓男子「設計」獨特的上下班打卡方式和「入職考試」，要求 14人日常上下班時對着地鐵站門口的閉路電視敬禮打卡。離譜的是，14人之後竟在錢姓男子的安排下參加所謂的「入職考試」，該考試全程錄影，錢姓男子宣稱「不通過不能轉正」。 14人明白他的弦外之音，為確保順利通過考試，只能獻禮答謝。

14人辛苦數月從未收到薪水，追問錢姓男子後終於獲悉真相，立即報警尋求幫助。據上海警方調查，錢姓男子在上述騙局中共騙得21條香煙、6瓶白酒、3500元人民幣（新台幣1.64萬元），以及價值1000元人民幣（新台幣4638元）的消費卡。事後，錢姓男子主動退還、賠償部分禮品、禮金，支付部分拖欠薪水，積極尋求受害人的諒解。

中媒《九派新聞》報導，錢姓男子欺騙14人到上海地鐵站「假上班」數月未支付薪水，反從中牟利，最後被判有期徒刑6個月，緩刑1年，並處罰金4000元人民幣（新台幣1.86萬元）。

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