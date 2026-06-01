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    首頁 > 國際

    伊朗控美方持續違反停火　稱目前未談判核計畫

    2026/06/01 23:05 中央社

    在美軍襲擊伊朗南部港口，導致軍事衝突短暫升溫後，伊朗外交部今天指控美方持續違反停火，同時表示，目前並未就伊朗核計畫的細節，與美方進行任何交涉。

    法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在每週例行記者會上表示，美國違反停火協議，伊朗將「採取我方認為必要的一切措施，以維護伊朗國家安全」。

    美國在波斯灣的盟邦科威特今天則表示，該國防空系統攔截了來襲的飛彈和無人機，並將矛頭指向伊朗。

    今年2月28日，美國聯手以色列向伊朗發起軍事行動，戰火很快席捲了中東地區。

    美伊自4月初停火以來已多次爆發零星交火，兩國停火談判迄今懸而未決。

    貝卡伊今天還說，關於伊朗核計畫，「目前並未進行任何談判，在目前這個階段，我們的優先要務是結束戰爭」。

    另外，伊朗戰爭爆發後，黎巴嫩政軍組織真主黨（Hezbollah）也對以色列發動攻擊，強調此次攻擊是針對以色列暗殺伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及持續侵犯黎巴嫩領土的回應。

    目前以色列正在擴大對黎巴嫩的攻勢。貝卡伊今天則強調，黎巴嫩停火仍然是美伊達成終戰協議的關鍵條件之一。

    貝卡伊表示，伊朗將「採取一切措施，來支援黎巴嫩及抵抗猶太復國主義政權非法侵略的行動」。（編譯：楊昭彥）1150601

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