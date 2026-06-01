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    美防長「香格里拉對話」首度避談台灣 彭博：北京恐視為一場勝利

    2026/06/01 16:27 編譯陳成良／綜合報導
    美國防長赫塞斯5月30日於新加坡出席「香格里拉對話」發表演說。（歐新社）

    美國防長赫塞斯5月30日於新加坡出席「香格里拉對話」發表演說。（歐新社）

    美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡「香格里拉對話」發表約30分鐘的演說，全程未提及台灣，創下十多年來首位在該安全論壇避談台灣的美國防長紀錄。根據美國《彭博》（Bloomberg）觀點評論，赫格塞斯此次演說避談台灣，現階段可能被北京視為一項外交收穫，也再度引發外界對美方對台訊號的討論。

    赫格塞斯重申美軍在印太將編組並秉持「輕聲細語，但手持大棒」的原則，坦言美方唯一改變的是「說話方式」。然而，他在演說中大讚日、韓、澳等盟國提高防衛支出，卻未提及台灣近期通過的大規模特別軍事預算。

    日菲接連點名北京 美方卻淡化台灣議題

    文中指出，與美方刻意放軟的對中口吻形成強烈對比，位處第一島鏈的美國盟友則對北京發表尖銳批評。日本防衛大臣小泉進次郎反控中方擁核卻指責日方「新軍國主義」；菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）更表示台、日、越等國正因共同利益靠攏，並暗示若台海爆發衝突，菲國北部願意開放平民避難。

    澳洲國立大學學者麥德卡夫（Rory Medcalf）指出，這是香格里拉對話23年歷史上美國發表過最不具對抗性的演說，難免引發盟友對美方談判地位是強勢或脆弱的憂慮。曾協助撰寫前美防長奧斯汀演說稿的智庫學者艾斯特普（Chris Estep）對此強調，若美方能公開肯定台灣提升國防支出的作為，將能向北京傳達更明確的嚇阻訊號。

    他在受訪時直言，美方在關鍵時刻的噤聲極其不智，因為「沉默本身，也會傳遞某種訊息」。

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