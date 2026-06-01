天天對監視器敬禮打卡！ 地鐵站驚現14名「幽靈員工」 真相超傻眼

中國上海地鐵站，示意圖。（彭博）

中國上海日前發生一起令人啼笑皆非的詐欺事件，一名錢姓男子在酒席間吹噓自己能安排地鐵站工作，沒想到竟有14人信以為真，不僅每天準時到地鐵站當義工數個月，還天天對著監視器敬禮打卡，直到眾人遲遲領不到工資，才驚覺受騙報警。

綜合中媒報導，上海奉賢法院日前公布案情，錢姓男子2024年6月在一場聚會上，酒後誇口表示親戚承包上海地鐵5號線相關業務，能「走後門」安排第三方服務人員的工作，隨後吸引11名退休人士及3名年輕人主動找上門請託。

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錢男為了面子竟索性將謊言編到底，佯裝成「有門路的大人物」，替這14人安排虛假的工作。他宣稱工作內容是在地鐵站巡查站務人員是否在崗，並協助老弱婦孺搬運行李，月薪約6800元人民幣（約新台幣3.1萬元）。為讓騙局顯得真實，他還設計一套「入職流程」，應徵者每天上下班必須在地鐵站的監視器下「敬禮打卡」以證明出勤，甚至還煞有其事地舉辦入職考試、架設攝影機全程錄影，聲稱考試沒過就不能轉正。

眾人為了確保這份「穩定高薪」的工作，還陸續向錢男進貢了21條香煙、6瓶白酒以及數千元現金紅包。然而，數個月過去了，承諾的薪水始終沒入帳，眾人上門討薪時，錢男才坦承自己根本不認識地鐵系統的人，一切只是為了滿足虛榮心的騙局，受害人隨即報警。

上海奉賢法院最後審酌錢男已退還部分財物並取得諒解，依「詐欺罪」判處其有期徒刑6個月，緩刑1年，並處罰金4000元人民幣（約新台幣1.8萬元）。事件曝光後引發中國網友熱議，紛紛留言嘲諷「小說都不敢這麼寫」、「這是真心話大冒險嗎？」、「地鐵原本的工作人員沒發現才是最搞笑的」、「整個月都沒領到工資，都不懷疑？」、「地鐵站多了十多個義工都沒人發現？」

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